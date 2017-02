Képzés és tudományos kutatás

– Az egészségügyi Kkar fontos és meghatározó intézménye a Debreceni Egyetem (DE) orvos- és egészségtudományos képzésének. A bővülő képzési kínálat mellett állandó megújulás, innováció és folyamatosan fejlődő kutatómunka jellemzi a kart, mely alkalmazkodik a társadalmi igényekhez és a munkaerő-piaci elvárásokhoz is – mondta kedden Nyíregyházán dr. Bartha Elek.

A DE oktatási rektorhelyettese példakánt említette az egészségügyi tanárképzés elindítását, melyre olyan magas volt a jelentkezési arány, ami rendkívüli az egyetem életében is. Most újabb, immár határon átnyúló, kihelyezett képzést indít a kar, mely szintén hiánypótló, hiszen Kárpátalján nincs egészségtudományi képzés – fogalmazott a rektorhelyettes.

– Az idén szeptemberben Beregszászon, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával közösen elindul a kihelyezett ápoló BSc képzésünk nappali és levelező tagozaton – említette a részleteket dr. Semsei Imre, a kar dékánja.

– A indulást a magyar kormány is támogatja, a szükséges engedélyt az oktatásért is felelős tárca kiadta a nyolc féléves képzéshez. – A kar oktatói mellett a főiskola és a helyi szakemberek is részt vesznek a leendő ápolók elméleti és szakmai képzésében – mondta a dékán, és hozzátette: a kárpátaljai magyarság megtartása szempontjából is fontos, hogy az ott élők saját anyanyelvükön tanulhassanak tovább, s szerezzenek diplomát.

Nemzetközi kapcsolatok

A dékán beszámolt arról is, hogy egy sikeres pályázatnak révén 150 millió forintos támogatással kialakíthatják, és korszerű műszerekkel szerelhetik fel a régen tervezett kutatólaboratóriumot.

– Molekuláris Gerontológiai Kutató Laboratóriumban a kutatások élvonalába tartozó eredményeket produkálhatunk, főként gerontológiai alap és alkalmazott kutatásokat végzünk majd, a tudományos munkát segíti egy következő nyertes pályázat eredményeként a fiziológiai és ayurvéda labor, de lesz egy pszichológiai labor is – sorolta Semsei Imre.

A kar mindig híres volt kiterjedt nemzetközi kapcsolatairól, s ennek jelentős állomása lesz, hogy tavasszal a Univer­sity Of Louisville 10 tagja, oktatók és szociális munka mesterszakos hallgatói érkeznek Nyíregyházára. Erről már dr. Fábián Gergely dékánhelyettes beszélt és megjegyezte: az igazi különlegességét az adja az egy hétnek, hogy a magyar és amerikai diákoknak finn és szlovák vendégoktatók tartanak előadásokat és szemináriumokat az egészségügyi és a szociális ellátórendszereket érintő nemzetközi kihívásokról és a rendszerek átalakításáról.

A droghasználat okai

A kar Szociális Munka Kutatórészlege és a Periféria Egyesület közösen végez egy kutatást, melynek keretében a fiatalok droghasználati szokásait mérik fel.

– A hazai támogatású kutatási programban a megyében gyermekvédelmi gondoskodásban, valamint a telepszerű körülmények között élő gyerekeknél vizsgáljuk a szerhasználat okait. Bízunk benne, hogy a nyárra elkészülő tanulmánykötettel rámutathatunk az összefüggésekre, és ezzel segíthetjük a helyi szinten megfogalmazott kábítószer-ellenes stratégiák kidolgozását is – mondta dr. Szoboszlai Katalin tanszékvezető.

