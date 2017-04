Képzőművészeti kiállítás a Járásbíróságon, Kisvárdán

Nem mindennapi esemény volt április 21–én /pénteken/ délelőtt a kisvárdai Járásbíróság épületében, hiszen egy képzőművészeti kiállításnak adott otthont. Szeifried Zoltán festő–grafikus száz alkotásával, valamint Néző István helytörténész–könyvtáros írásaival kisvárdai hírességekről készült grafikák és a róluk szóló írásokat lehet mostantól megtekinteni május 9–ig, a Járásbíróság lépcsőházában és a folyosókon. Az alkalomra az adott lehetőséget, hogy az Országos Bírósági Hivatal meghirdette a „Nyitott Bíróság” programját. A program célja, hogy a bíróság zártságát oldva nyitni a városlakók és az itt élők felé, hogy bepillantást nyerjenek tevékenységünkbe. A kiállítás létrejöttében nagy szerepe volt Szeregnyi László művelődésszervező–népművelőnek, aki mellesleg bírósági ülnök is.

Tárlat a bíróság épületében

A kiállítás megnyitóján Kapinné Dr. Farkas Gyöngyi a járásbíróság elnöke köszöntötte az alkotó párost, a Megyei Bíróság –a Nyíregyházi Törvényszék–elnökhelyettesét, Dr.Vadász Mihályt s a megnyitón résztvevő munkatársakat.

–A bíróságok, amelyek számára legfontosabb az igazságszolgáltatás, mi most itt egy rendhagyó vállalkozással mutatjuk be a városunk gazdag kulturális életének egy szeletét. Az itt létható száz alkotás Kisvárda hírességeit mutatja be, azokat, akik itt születtek, vagy tevékenységükkel igen jelentősen kötődnek városunkhoz. Ez a kezdete egy olyan hagyományápolásnak, amellyel nyitottságunkat bizonyítjuk, s más művészeti ágakat is befogadunk ebbe az ódon épületbe, amely velünk együtt már sok mindent megélt, de kiállítást vagy más művészeti ág bemutatkozását még nem. Bízunk abban, hogy az itt látható alkotások, az ide érkező ügyfeleket is megérinti, s talán még könnyebbé teszi az itt tartózkodásukat is.

Közelebb hozni az itt élőket a bíróság munkájához

–Ez a rendezvény a „Nyitott Bíróságok” program része,–mondta Dr. Vadász Mihály elnökhelyettes– mely nem mindennapos a bíróságok esetében. Számomra örömteli és újszerű ez az esemény, mely alkalmas arra, hogy közelebb hozza a bíróságokat az itt élőkhöz. A bíróság váljon szerves részévé a városnak. Ez a kiállítás pedig kiváló alkalom arra, hogy minél több embernek nyíljon alkalma, hogy a látottakkal gazdagodva térhessenek otthonukba.

A munka tovább folytatódik

Néző István helytörténész pedig elmondta az ötlettől a megvalósulásig, az alkotott művek történetét s azt, hogy ezzel is méltó emléket, s követendő példát szeretnének adni a ma élőknek. Ez a munka tovább folyik s bővül újabb alkotásokkal, s az alkotásokról, a megjelenített személyről szóló, rövid történelmi bemutatójával.

–A képek azokról, akik itt fejtettek ki, számottevő, kimagasló tevékenységeket, mind emberi, mind szakmai szempontból – kezdte rövid ismertetőjét Szeifried Zoltán festő–grafikus. Azokról, akik a politikában, jogtudományokban, iparban, oktatásban, irodalomban, vallási tevékenységben, orvoslásban, sportban, és a művészetek különböző ágazataiban nyújtott teljesítmények, elődeink érdemeinek ilyen módon való meg és elismerése volt a szerzőpáros fő célja. A rajzok hátterében a korszak épített örökségei, épületei, városrészei láthatóak. Minden rajz mellé az ábrázolt személyek életrajza is párosul.

Kisvárdai Történelmi Mozaik – Élet és Rajzok

A sorozat most elkészült alkotásai könyv formájában is megjelent. Akik ebben az összeállításban megjelenítődnek, valamennyien saját területükön, legyen az iparos, képzőművész, tanár, orvos, bárki, akit, akiket a saját idejükben munkájukat és emberségüket elismerték és tisztelték Kisvárdán. Az alkotópáros célja az, hogy ezeknek az embereknek emléket állítsanak. Azokról akik, itt éltek egykoron s tettek a városért, hogy jobbá és élhetőbbé tegyék.

– Vincze Péter –

