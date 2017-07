Kerekesék gurultak az élre Szamoskéren

A legutóbbi, azaz a 2015-ben rendezett eseményen 32 csapat képviseltette magát – akárcsak most. Akkor az All Stars diadalmaskodott, ezúttal a Sunland Szolárium Debrecen. A hajdúsági, szemtelenül fiatal együttesben pályára lépett a korábbi Loki-sztárok, Kerekes Zsombor, és Sándor Tamás fia is. Megállapítást nyerhetett, hogy nem esett messze az alma a fájától. Pénteken és szombaton egészen hajnalig pattogott a labda, az élénk érdeklődés kísérte rendezvényen. Itt jártak olyan legendák mint a ferencvárosi Telek „Manci”, vagy az „Újpest-ölő” Szenes Sándor, miként elkerékpározott a tornára Czinke Zsolt Demecserből (150 kilométert tekert le összesen a fanatikus sportember). Az indulók között akadt fővárosi, székely, román, lengyel csapat, jelen volt volt Buzánszky Jenő bácsi fia is – családostól. Mindannyiuknak hamisítatlan szatmári vendégszeretettel, élményszámba menő gasztronómiai csodákban volt részük.

KM

4. Buzánszky Jenő-emléktorna

A szamoskéri esemény végeredménye: 1. Sunland Szolárium Debrecen, 2. All Stars Csenger, 3. Kristály ABC Nagydobos, 4. Nyírtéti Farkasok

Különdíjak. A torna legjobb székely játékosa: Makkai Zsolt (Oklánd). A legjobb hazai játékosa: Kiss Zoltán (Szamoskér). A torna gólkirálya: Lyah Artúr (Sül a Hús FC, 9 góllal). A torna legjobb kapusa: Szabó Péter (Sunland Szolárium Debrecen). A torna legjobb mezőnyjátékosa: Rigó Attila Márk (All Stars Csenger).

