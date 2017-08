Kereset a nyugdíj mellé

Biztosak lehetünk abban, hogy két nyugdíjas találkozásakor előbb-utóbb elhangzik a kérdés: Te visszamennél dolgozni? Az Országgyűlés ugyanis június közepén elfogadta a közérdekű nyugdíjas-szövetkezetek létrehozásáról szóló törvényt, hogy ezzel is enyhüljenek hazánkban a munkaerőgondok. A törvénynek nagy előnye, hogy mind a nyugdíjas dolgozónak, mind a foglalkoztatónak alacsonyabb közteherfizetési kötelezettsége van.

A nyugdíjas-szövetkezetünknek bárki tagja lehet.” Szendrői Jenő

Vidéki irodák is nyílhatnak

Július óta már több nyugdíjas szövetkezet is megalakult hazánkban, közöttük található a nyíregyházi székhellyel működő Újra Munka Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet, amelyet pár napja jegyeztek be a bíróságon.

– A nyugdíjas-szövetkezetünknek bárki tagja lehet, aki elfogadja az alapszabályát, személyes közreműködést vállal, s megfizet ezer forint egyszeri tagdíjat. Kilépéskor ezt a tagdíjat visszakapja. Természetesen fontos még, hogy az illető nyugdíjas legyen, az életkor nem számít – tudtuk meg Szendrői Jenőtől, az Újra Munka Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet igazgató elnökétől. – Mivel nagyon fiatal a szervezetünk, először az igényeket kell felmérnünk, vagyis várjuk a leendő tagok jelentkezését, de már megkezdtük a munkáltatók felkutatását is. Ha nagy az igény a megyében, akkor hozunk létre vidéki irodákat is, de akár országos hálózatot is kialakíthatunk.

– Elsősorban azokat várjuk, akiknek nincs munkahelyük, de szeretnének dolgozni, ugyanakkor jelentkezhetnek azok is, akik nyugdíjasként dolgoznak már valahol, de a nyugdíjas-szövetkezeten keresztül kedvezőbb feltételek mellett végezhetik tovább a munkát. A szövetkezeti tagság iránt érdeklődő nyugdíjasok a jelentkezési lehetőségek érdekében kövessék a Nyugdíjguru és az Újra Munka közösségi oldalát, illetve honlapját, de a 06-30/708-3136-os telefonszámon is kérhetnek további információkat a csatlakozásról.

Már elhelyezkedtek

Vajon a nyugdíjasszövetség tagjai nem félnek-e attól, hogy magukra haragítják a fiatalokat, mivel elveszik előlük a munkalehetőségeket?

– Úgy gondolom, azok a fiatalok, akik akartak dolgozni, már régen elhelyezkedtek. A számuk azonban kevés, ezért van szüksége a társadalomnak a nyugdíjasok munkájára és sok évtizedes tapasztalatára. Tárgyalunk országos cégekkel, nagy hálózattal rendelkező kereskedelmi vállalkozásokkal, vendéglátóipari egységekkel, hiszen ezek valamennyien tudnak foglalkoztatni nyugdíjasokat. Most jelenleg még csak az egyeztetéseknél, tárgyalásoknál tartunk. Úgy gondolom, szeptember közepén, esetleg a végén mondhatjuk majd el, hogy munkába álltak a szövetkezetünkön keresztül kiközvetített első nyugdíjasok – tette hozzá Szendrői Jenő.

Kereskedelem, egészségügy

Információink szerint, elsősorban a kereskedelem, az egészségügy, a vendéglátás azok a területek, ahol keresett lehet a nyugdíjas-szövetkezeti munkaerő, akár 4, 6, 8 órás munkaidőben, vagy idénymunkában. A nyug­díjasoknak a szövetkezeten keresztül szerzett jövedelmük után sem egészségügyi, sem nyugdíjjárulékot nem kell fizetniük, csupán 15 százalékos személyi jövedelemadót.

KM

Biztosabb munka és pénz

– Festő és burkoló szakmám van, s amióta nyugdíjas vagyok is vállalok kisebb megbízásokat – mondta el lapunknak Kiss Tibor. A nyíregyházi nagyapa azért várta a helyi szövetkezet megalakulását, mert azt reméli, így biztosabb lehet a munka és az azért kifizetett pénz is. – Van két gyermekem és négy unokám, szeretném segíteni őket azzal, amit így meg tudok keresni. Sajnos egyedül vagyok, nekem elég a nyugdíjam. Nem élek nagy lábon, nincsenek extra igényeim. Szerencsére nem vagyok beteges, bízom benne ez így is marad, mert ha lerobbanok, nem lesz hosszú a munkával töltött idő – magyarázta a tettre kész nagyapa.

