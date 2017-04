Kerítésnek csapódott egy autó Nyíregyházán – Megyei katasztrófavédelmi hírek

Kerítésnek csapódott egy személygépkocsi szombat reggel Nyíregyházán, a Korányi Frigyes utcában. A balesetben a jármű vezetője könnyebben sérült. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók a gépkocsit áramtalanították, valamint a baleseti vizsgálat idején a helyszínt biztosították.

Az útról lesodródott, fának ütközött és az oldalára borult egy személygépkocsi szombat este a 41-es számú főúton, Vásárosnaménynál. A jármű vezetője súlyos sérüléseket szenvedett. A város önkormányzati tűzoltói a gépkocsit áramtalanították, a kerekeire visszaállították.

Tizenöt négyzetméteren gyulladt ki a nádas szombat délelőtt Dögén, a Fényeslitkei úton. A kisvárdai hivatásos tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. Nyírkátán is a nádas, valamint a kivágott fűzfa tuskója égett kétszáz négyzetméteres területen. Itt a mátészalkai hivatásos tűzoltók avatkoztak be, míg Ajak külterületén és Nyírgyulajban is kisebb szabadtéri tűzesetekhez riasztották a tűzoltókat.

– Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA