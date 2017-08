Kész átverés gyarmati módra

Siti Ferenc nem vattázza véleményét. Erről később még lesz szó… No és a Fehérgyarmat edzője szombaton is előrukkolt egy örökbecsűvel, midőn a megyei első osztály futballegylet hazai pályán legyűrte a Dombrádot. A szatmári szakvezető: „A csapat át akart verni, mert egy érett banda benyomását keltette, viszont én átlátok a szitán.” – mondattal nyugtázta a történteket.

– Istenigazából arra gondoltam, hogy pályára lépett egy 1999-es születésű srác, Lengyel Márk, a 2000-es születésű Farkas Sanyika, valamint a rapidigazolással hozzánk került Molnár Ferenc, aki gyakorlatilag a szombati meccs előtt esett be – merült részletes magyarázatba Siti Ferenc. – Csak arra utaltam, hogy még korántsem vagyunk kész, ehhez képest a csapat markáns arcát mutatta, így talán az összeérési folyamat úgy tűnik nem fog annyi ideig tartani, mint amire előzetesen számítottam. Azért ne felejtse el senki, tizenöt új embert kell „összegyúrni” egységes csapattá, ami nem megy egyik napról a másikra. Mi viszont megragadunk minden alkalmat arra, hogy ezek „meetingek” minél sikeresebbek legyenek. Jó értelemben vert át a csapat, mert amit megbeszéltünk, működött. A nyilván meglévő hiányosságainkat azzal próbájuk korrigálni, hogy összetartó a társaság, egymást kisegítve futballoznak.

Az összes sportvezető közös akaratára lenne szükség.” Siti Ferenc

– Elszúrtuk a kótaji nyitómeccset, óvodások voltunk, dehát a tanulópénzt meg kell fizetni. Még sebezhetők vagyunk, pedig minimális hibaszázalékkal lehetünk csak eredményesek ebben az össze-vissza, egyelőre kissé kaotikus bajnokságban. Ugyanakkor számomra a legfontosabb, hogy csapat hordozza magát azokat a jegyeket, melyek az edzői hitvallásomat jellemzik, miszerint ez egy játék, élvezzük a pályán töltött perceket, a fegyelmet és figyelmet el nem hanyagolva. Nem én találtam ki, viszont nagyon igaz: egy futballistának két családja van, az egyik otthon, a másik az öltözőben, ezekben a közösségekben pedig az emberek igyekeznek megvédeni egymást.

No és akkor egy másik, korábban biztosítékot kiverő nyilatkozat. Siti Ferenc a rajt előtt arról értekezett, hogy „A megyei futball résztvevői, köztük mi is, egy torzót építünk, amelynek se teteje, se alja, előbb-utóbb pedig össze fog dőlni. Maga alá fog temetni olyan egyesületeket is, melyek nem érdemlik ezt meg. Az emberi kapcsolatok, kiváltképp az etika eltűnt. Mindenesetre én elkezdtem magam szégyellni, nehogy majd egyszerre zúduljon rám a mocsok és ne bírjam…”

– Most is fenntartom a véleményemet – tartott ki álláspontja mellett a gyarmati tréner. – Mi, mint sportvezetők olyan szituációkat teremtünk, amivel a játékosoknak lehetőséget adunk „nem sportszakmai döntéseket” hozni, ezzel klubok egész sorának sírját ássuk meg, mivel kiengedjük a gyeplőt saját kezünkből. Aki tud a sorok között olvasni, annak számára egyértelmű mindez. Egyébként elég sokat vannak ilyenek, mert rengeteg telefonhívást kaptam a nyilatkozatommal kapcsolatban. Azt viszont nem tudom, hogy mi lenne a megoldás. Illetve tudom, de ehhez a megye összes sportvezetőjének közös akaratára lenne szükség.

– KM-KT –

Már pénteken játszanak

Rendhagyó módon, már pénteken, a Tarpa–Fehérgyarmat szomszédvári összecsapással megkezdődik a Kelet Takarék megyei első osztályú bajnokság soros, harmadik fordulójának programja. A házigazda beregiek villanyfényes (18 óra) meccset vívnak a vendégekkel. A tarpaiak szeretnék több hazai mérkőzésüket is a megszokottnál korábban, pénteken játszani, erről tartanak az egyeztetések.

