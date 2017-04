Kesztyűs kézzel Brazíliába

Mindössze három magyar diák vehet részt a brazíliai Fortalezában augusztusban megrendezendő világkiállításon – köztük a nyíregyházi Bánkiban tanuló Tóth Bence is. A jeltolmács kesztyűje lenyűgözte a hazai zsűrit, így aztán nem csak az országnak, hanem a világban is bemutathatja az újítását.

Fiatal kutatók népesítették be a Kossuth Klub termeit. A Nemzeti Múzeum szomszédságában található patinás épületben minden versenyző diák azzal foglalatoskodott, hogy a saját kis standján, a kutatásának, fejlesztésének eredményeit ismertesse a zsűrivel.

– A XXII. Országos Tudományos és Technikai Diákalkotó Kiállítás a hazai, és a határon túli kutató és innovatív fejlesztő diákok seregszemléje. A #Bánkirobot Műhely ez évben is nagyon izgalmas, és újszerű fejlesztéseket hozott magával, és a Zentai Tehetséggondozó Gimnáziummal együtt a két legnépesebb küldöttséget adta – újságolta Zsigó Zsolt, aki mentortanárként Tehetséggondozási Nívódíjat kapott.

Tóth Bence jeltolmács kesztyűjét mutatta be: ez egy jelnyelvi szinkrontolmács tárgy, ami a beszéd és a halláskárosult embereknek segít. Flex szenzorokkal és gyorsulásmérőkkel egy Arduino (szabad szoftveres, nyílt forráskódú elektronikai fejlesztőplatform) feldolgozza a kéz és az ujjak mozgását, majd ezt hanggá alakítja. Az eszköz mobilis, ezért a felhasználó magával tudja vinni bárhova.

A kesztyű révén a siket emberek képesek lehetnek mindennapi ügyeket intézni például a bankban, az autószerelőnél. Megkönnyítheti a siket emberek társadalmi integrációját, a halláskárosultak foglalkoztatását, munkába állását. A kesztyű viselője képes kommunikálni azokkal az emberekkel is, akik nem ismerik a jelnyelvet.

– A verseny nagyon pozitív hatással volt rám: örültem a sikernek, és annak is, hogy sok okos emberrel vehettem fel a kapcsolatot. Felemelő érzés volt, amikor megtudtam, hogy Brazíliába utazhatok. Addig is fejlesztem az angolnyelv-tudásomat, hiszen ez nem egy átlagos utazás lesz – nyilatkozta lapunk érdeklődésére Tóth Bence, a nyíregyházi Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium diákja

A „Víz alatti kutatórobot segíti a víztakarékos technológia alkalmazását” projektben Bence Zsigó Miklóssal és Szemerszki Bálinttal közösen vett részt. Ennek lényege: a távirányítással működő kutatórobot megkönnyíti a víz alatt infrastruktúra állapotának figyelemmel kísérését, és jelentős költségcsökkentést tesz lehetővé például a tározókat üzemeltető cégeknek.

Vas Bertalan „Különböző eszközök vezérlése EMG-vel” mutathatta be újítását.

– A elektromiográfia az orvosi diagnosztikában használatos eljárás. Az izmok összehúzódásakor keletkező nagyon kicsi elektromos jelek érzékelésével azonban eszközöket is vezérelhetünk. A fejlesztő képes izomfeszítéssel vezérelni a számítógépes prezentációját, távolról bekapcsolni a tévét vagy egy lámpát. Az így elkészített robotkéz már szorításra is alkalmas – fejtegette Zsigó Zsolt.

A TIT Kossuth Klub Egyesület és az Uránia Ismeretterjesztő Alapítvány szervezésében rendezett országos versenyről Tóth Bence harmadmagával szerzett repülőjegyet az augusztusi fortalezai világkiállításra. A szintén bánkis Vas Bertalan különdíjasként meghívást kapott arra a szeptemberi rendezvényre, ahol a Google Ground-on mutatják be a modern technológiákat. Ezzel együtt a #Bánkirobot Műhely minden versenyzője részt vesz a MILSET International Science Camp elnevezésű budapesti táborában. Többek között ellátogatnak a Prezibe, bepillanthatnak a vezető nélküli autók fejlesztésébe, valamint a Mercedesnél a gyártás folyamatát is végig követhetik. Az augusztusi összetartás során a közösen fejlesztenek és tesztelnek egy mobil alkalmazást is.

– Ladányi Tóth Lajos –

