Két fröccs között

Például azt, hogy tömve vannak magyar vendégekkel olyan nívós (vagyis nem épp olcsó) hazai szállodák, amelyekben korábban zömmel csak néhány szerényebb kondíciójú nyugati, de itt kellőképpen nagyképű és flegma alak, meg egy szűk hazai elit lézengett. Működik az Erzsébet program, lázba hoz a kuponos akció, s látszik az is, hogy a nagy és felelőtlen eladósodás 2008-ban robbant válságából lassan kikecmereg a honi középosztály. Egy picit érzékelhető az is, hogy tanulnia kell a viselkedést ilyen helyeken: nem épp diszkrét jelét adja annak, hogy ha már ennyi pénzt áldozott egy addig elérhetetlen kényeztetésre, akkor úgy képzeli, minden róla szól. Ledobott törölközőkkel foglalja le a legjobb napágyakat, de a napot a bárban és a szobájában tölti; a pincérekkel lekezelő, abroszt cseréltet akkor is, ha az nem koszos, minden szauna után új lepedőt vesz magához – s az étterem… Ott mutatkozik csak meg igazán, kiben milyen belső lakozik. Móriczi jelenség és jelenet – megannyi Kis János a Sarudy-lány lakodalmában… Vacsora idején az udvariasság és előzékenység apró lángocskája is alig pislákol, a koncentráció tárgya az egy tányérra összezsúfolt ételek sokasága. Ezek egyenként kulináris élménnyel csábítanak, de így, egyben… Legfeljebb azt szolgálhatják, hogy a befizetett pénzből minél többet realizálhasson a luxussal még csak ismerkedő, barátkozó vendég.

Költségérzékenyek – mondja erre diplomatikusan a könyvvizsgáló barátom. A szállodáknak teljesen mindegy, hogy német, osztrák, francia, vagy egyszerű, olykor viselkedés-zavaros magyar a kuncsaft, a lényeg, hogy fizessen, és telt házzal menjen az üzlet. Azt pedig a világ minden táján tudják: ha a szállodák, vagyis a turizmus szekere fut, akkor abból nem csak a tulajdonos, üzemeltető profitál. Adódik a multiplikátor-hatás, ami például egy új gyár építésénél 3,4-es szorzó, vagyis az adott gyár egy új munkahelyén túl a környéken még ennyi ember jut így vagy úgy munkához, megrendeléshez, legyen beszállító, boltos, fodrász, panziós, taxis. Nem véletlen, hogy az ENSZ a 2017-es évet a fenntartható turizmus fejlesztésének nemzetközi évévé nyilvánította.

A stratégiai ágazattól elvárják a gazdasági szereplők összefogását, a foglalkoztatás növelését, de olyan magasztos célok is megjelentek, mint a szegénység csökkentése, a környezetvédelem, a kulturális értékek védelme, valamint a béke és biztonság… Apránként ez utóbbi lesz az elsődleges kihívás, de szerencsére Magyarországot a legbiztonságosabb turisztikai célpontok között tartják számon. Legutóbb a Daily Star című tömeglap írt erről a brit külügyminisztériumtól kapott információk alapján.

A terrorista fenyegetettség, a közelmúlt támadásai, a barcelonai és a cambrilsi merénylet után sok mindent megerősít ez a publikáció. Például a magyar szállodákban illemszabályt tanuló honfitársak iránti toleranciát is. Jobb itthon.

– Nyéki Zsolt –

