Két magyar vállalat is indul egy nemzetközi startup verseny döntőjében

A háromnapos konferencián a magyar startup vállalkozások kapcsolatrendszerüket is építhetik Ázsiában, részt vehetnek a Tech in Asia konferencián, amely a legnagyobb technikai közösség a kontinensen.

A Get in the Ring nemzetközi startup verseny döntőjén minden évben azok a vállalkozások vehetnek részt, akik az előző évben megnyerték a regionális fordulót, amelyet a világon több mint 100 országban rendeznek meg.

A versenyre már megalakult innovatív vállalkozások jelentkezhetnek. A selejtezők után, a döntőbe jutott, innovatív ötlettel rendelkező csapatok öt körből álló előadássorozatban győzhetik meg a zsűri tagjait és a befektetőket ötletük megvalósíthatóságáról és piacképességéről.

A nyertesek a projekthez szükséges támogatásban részesülnek, emellett a verseny lehetőséget biztosít a résztvevők számára a globális startup ökoszisztémába való bekapcsolódáshoz, a csapatok személyes kapcsolatot tudnak kialakítani a szakma meghatározó alakjaival, befektetést szerezhetnek vállalkozásuk számára – írták a szervezők.

Az idei magyarországi selejtezőre novemberben kerül sor, azonban a Magyar Nemzeti Kereskedőház jóvoltából négy magyar vállalkozás részt vehetett a Kínában május 12-én rendezett versenyen. A magyar csapatok a nemzetközi megmérettetést követően, május 16-án a Bank of China szervezésében részt vehetnek a kínai-magyar üzleti fórumon is, amelyen az MNKH Innotrade programja is megjelenési felültet biztosít az üzleti kapcsolatok bővítéséért.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA