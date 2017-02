Két naplót is vezetnek a tiszateleki iskolában

hány ház, annyi szokás – idézhetnénk a közismert közmondást azzal kapcsolatban, hogy megyénk iskolái egymástól eltérő módon élnek az elektronikus napló bevezetésének lehetőségével.

Sok lehetőség van benne

Sok általános iskolában és középfokú oktatási intézményben ugyanis már megszokott a korszerű technika használata, velük ellentétben Szatmárban, az országhatárhoz közeli településeken még a hagyományos papíralapú naplókat használják a pedagógusok, hiszen sok szülő az internet hiányában nem tudná számítógépen vagy okostelefonon nyomon követni csemetéje tanulmányi előmenetelét. Ebben a tanévben sajátos helyzetben van a tiszateleki Hunyadi Mátyás Általános Iskola, hiszen az intézmény dolgozói megkezdték az elektronikus napló használatát, de mivel még csak tanulják az új módszert a tanítók és a tanárok, szükség van a megszokott hagyományos naplóra is.

– Szeptemberben elkezdtük az elektronikus napló használatát, de mire feltöltöttük a neveket, az órarendeket, október vége lett – tájékoztatta lapunkat Molnár József, a tiszateleki iskola igazgatója. – Sok lehetőség van ebben az új módszerben, de mivel a kollégák is még csak most tanulják, most szokják a használatát, szükség volt a hagyományos naplóra is. Ha nem tartottuk volna meg a papíralapú naplót, akkor könnyen fejetlenség is lett volna, így ebben a tanévben együtt használjuk a két naplót. Bár most a kettős adminisztráció miatt több teher nehezedik a pedagógusokra, kezdik megszeretni az elektronikus naplót.

Tetszik a szülőknek is

– Mindenképpen el kell fogadniuk, és tudniuk kell használni, hiszen jövőre már végleg búcsút intünk a papírnaplónak, és csak az elektronikusat használjuk majd. A visszajelzések alapján a szülőknek is tetszik az új módszer, hiszen akár számítógépen, akár okostelefonon értesülhetnek a gyermekek eredményeiről. A diák még haza sem ért, de már mindkét szülő tudja, hogy milyen jegyet is kapott aznap a gyermeke. A pedagógusoknak pedig az nagy segítség például, hogy egy gombnyomásra átlagot kapnak az osztály munkájáról, vagy hogy egy kattintásra megmutatja a gép az igazoltan és az igazolatlanul mulasztott órák számát.

KM-MML

VISSZA A KEZDŐOLDALRA