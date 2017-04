Két vadkant lőtt egy perc alatt a paposi vadász – De amikor közelebbről megnézte az egyiket, igencsak elcsodálkozott

A vadászok számára a legemlékezetesebb napok azok, amelyeken első alkalommal ejtenek el valamilyen apróvadat vagy nagy vadat. Ezekre a dátumokra még évtizedek elmúltával is pontosan emlékeznek. Ugyanakkor vannak érdekes vadászatok is, amikor a vadászat körülményei, az elejtett vad különlegessége jelent egy életre szóló élményt.

Két nyúl, egy fácánkakas

A Paposon élő, 25 esztendős Bartha Gergő kérésünkre felidézett emlékezetes és érdekes vadászatokat is.

– Gyermekkorom óta meghatározója az életemnek a természet, hiszen nagyon sok időt töltöttem kint a határban. Ez ma sincs másként, hiszen mezőgazdasággal foglalkozom. A vadászattal az unokabátyám, Tamási Róbert révén ismerkedtem meg. Segítettem neki lest építeni, elhívott hajtónak, de kucorogtam mellette fenn a lesen is – elevenítette fel a kezdeteket Bartha Gergő. – Öt évvel ezelőtt nyár elején tettem le a vadászvizsgát, de csak december 9-én vettem részt először vadászaton. Apróvadra mentünk, sikerült két nyulat és egy fácánkakast terítékre hoznom. Természetesen nem maradt el a felavatásom. A vadászokban nagyon megmaradnak ezek az emlékezetes napok, hiszen az első vad elejtése mindig emlékezetesebb, mint a később terítékre hozott állatok.

Két nap múlva rókalesre ment az unokabátyjával Bartha Gergő. A vajai „Csigásnál” lévő lesre ült fel, ahol nádas, rekettyés és szántóföld váltotta egymást. A rokona egy másik lesre ült fel, s időnként megfújta a siránkozó nyulat utánzó csalsípot. Sötétedett már, amikor megjelent egy róka, amit sikerült terítékre hoznia. Aztán 2013 februárjában őzgidát ejtett el, szeptemberben pedig élete első vaddisznóját is terítékre hozta. A legkülönlegesebb vadászat azonban 2013. december 19-éhez kötődik.

– A jármi határban, a „Sűrűnek” nevezett részen egy lesen rókára vártam. Pár nappal korábban ugyanis nevelt fácánokat engedtünk szabadon, s azokat óvtuk. Délután három órakor mentem fel a lesre. Fél óra múlva látom, hogy az erdőből a jobb kezem felől jön két vaddisznó, két kan. Beszaladtak a rekettyésbe, én közben a puskát előkészítettem. Ahogy az első kan oldalát megláttam, meghúztam a ravaszt. Megfordult, megindult vissza arra, amerről jött, ám hirtelen megállt és elfeküdt. Erre a társa is megállt egy pillanatra, hogy mi történt, s ez elég volt arra, hogy gyorsan azt is terítékre hozzam. A mi területünkön ritka a vaddisznó, ezért szinte csodaszámba ment, hogy kettőt is lőttem szinte egy percen belül.

Kis korában eltörhetett

Amikor közelebbről is megnézte az elejtett vadakat, volt min csodálkoznia: – Az egyik vad orra úgy le volt konyulva, mintha egykoron eltört volna, lehet, hogy még kis korában az anyja rálépett. Ez hátráltathatta is a táplálkozásban, mert míg a társa 70–80 kilogrammot nyomot, ez csak 35–40 kilogrammos volt. Talán testvérek lehettek – magyarázta az ifjú vadász, aki még elárulta: – Szerencsésnek érzem magam, mert a barátnőm is szereti a természetet, már több alkalommal is elkísért vadászatra.

KM-MML

