Kétség sem fért a sikeréhez

Jól sikerült az évzáró veteránverseny az 50 éves férfiak kategóriájában szereplő két megyebeli asztaliteniszező számára. A Budapesten rendezett 2. Földy László-emlékversenyen Sallai Zoltán, a Trió-Maxi-Szacsa Nyíregyháza SE NB III-as csapatának játékosa egyesben végigverte a mezőnyt, csoportjából is veretlenül jutott tovább, majd a főtáblán sem talált legyőzőre, holott máig NB I-ben szereplő játékosokkal is találkozott. Sallai végső győzelméhez nem férhetett kétség, egyetlen olyan meccse volt, amikor szetteket vesztett, döntőbeli ellenfelét kétszer is 3:0-ra győzte le.

A népes selejtezős mezőnyből a szintén az NB III-ban játszó Várdai ASE játékosa, Márföldi István is gond nélkül jutott a főtáblára, ahol a negyeddöntőben akár Sallaival is játszhatott volna, de az első fordulóban megnyert meccse után veszített az NB I-es Szécsényben játszó Nagy Miklóssal szemben.

A kettejük alkotta páros is eljutott az elődöntőig, ami egyben a végállomást is jelentette a számukra, így bronzéremmel térhettek haza.

