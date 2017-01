Kevés a zsákmány, éhes a ragadozó

Igencsak megörültek az elmúlt napok extrém időjárásának azok a magyar horgászok, akik jégről is szeretnének szerencsét próbálni. Számukra gyűjtöttünk össze egy-két fontos tudnivalót.

Amikor bizonytalanok vagyunk a jég vastagságában, a partszélen vágjunk próbaléket. Ha a jég színe egyenletesen fehér, akkor biztonságos, azonban a túl sok buborék a jégben vagy a foltos színű jég veszélyeket rejthet.

A damil ne érjen a jéghez

Lékhorgászatkor használjunk rövid botot (1–2 méter) és úgy támasszuk le, hogy a damil ne érjen a jéghez, illetve a bot spicce pontosan a lék fölé kerüljön. A jeget 20–30 percenként a lékben meg kell törni, különben befagy. A szakemberek szerint ha már fárasztanunk kellene, akkor érdemes a bot végét bedugni a vízbe, hogy a zsinór ne sérüljön meg a lék szélétől. A nagyobb csukák is gyengébben védekeznek télen, ezért elegendő 20–30-as vastagságú zsinór. Lékből horgászhatunk csukára, süllőre, sügérre, bodorkára is, az elszánt horgászok még pontyozással is próbálkoznak.

