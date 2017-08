Kéz a kézben haladhata könyvtár és a múzeum

– Jövőre lesz 150 éves a Jósa András Múzeum – Magyarország egyik legrégebbi hasonló intézménye –, ezért vetődött fel a gondolat, hogy bélyegen is megjelenjen. Az elképzelésről most pozitívan nyilatkozott a Magyar Posta filatéliai osztályának vezetője – jelentette be a megyeszékhely alpolgármestere, mielőtt rátért a megállapodásra. – Az első fél évben a látogatószámmal együtt nőtt a múzeum bevétele, a könyvtári kölcsönzések száma pedig ugrásszerűen emelkedett. A keretszerződés eredményeképp ez a két intézmény nem elszigetelten küzd majd a város kulturális kö­zegének erősödéséért.

– Eddig is volt együttműködés a múzeummal, nagy öröm, hogy ezt most szorosabbra fűzzük – mondta Tomasovszki Anita. – A kulturális rendezvények vonzzák a legtöbb látogatót, a szakmai munkán kívül ezen a területen is szorosabbra fűzzük a szálakat. Részt veszünk egymás rendezvényein, újakat szervezünk, a régieket pedig új tartalommal töltjük meg. A digitalizálás térhódításával egyre fontosabb, hogy összehangoltan, költséghatékonyan dolgozzunk; terveink között szerepel egy városi digitalizációs terv kidolgozása is, amelynek eredményeképpen – további intézmények, például a levéltár és az egyetem bevonásával – egy platformon lesz majd elérhető az integrált városi közgyűjtemény – avatott be az elképzelésekbe a könyvtárigazgató.

– Számos ponton kapcsolódik és hasonló célokat szolgál ez a két nyilvános közgyűjtemény – világította meg dr. Rémiás Tibor a megállapodás hátterét. A múzeumigazgató számos további tervet is említett az intézmények közötti együttműködésre, ilyen például a szakkönyvtári, könyvkiadói munka összehangolása vagy a települési értéktár gyarapítása.

KM-HP

