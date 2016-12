Kezdődhet a kivitelezés a nyugati összekötőn

Az ajánlatkérő Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. az olcsvaapáti székhelyű Zemplénkő Kelet-magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Kft. nettó 273 millió forintos ajánlatát jelölte meg győztesként, így ők kezdhetik meg a munkát a városban.

A 9 méter belső sugarú, 6 méter körpálya szélességű körforgalom mellett két autóbusz egyidejű megállását biztosító új autóbuszöböl és négy gyalogos-átkelőhely is épül, készül egy új parkoló is, valamint felújítják a csomópontba csatlakozó utcák burkolatát és átépítik a járdákat is.

A csatlakozó útszakaszok, járdák, autóbusz-megállóhelyek átépítése és a kapcsolódó közműkiváltások elvégzése szintén a Zemplénkő feladatát képezi. A kivitelezés több mint 300 köbméter földmunkával jár, 1685 méter szegélyt építenek meg és 2200 négyzetméteren térkő burkolatot helyeznek el.

KM

