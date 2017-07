Kézről kézre adják a nyíregyházi bodybuilder házaspárt a celebek

Nyitott platós furgon, mellette két nem túl bizalomgerjesztő figura áll. Az egyik marcona alak – nagy fekete szakállal, fekete sapkában, napszemüvegben és bőrkabátban – a furgonhoz lép, s az ott lévő aktatáskából revolvert vesz elő. Hanyagul egy kék nejlonszatyorba tekeri, s átadja egy tolókocsiban ülőnek…

Szerencsére mindez nem a valóság, hanem egy játékfilm néhány pillanata. Vagyis a marcona alak sem holmi gengszter: civilben fizikai és mentális tréner, életmód-tanácsadó és erőnléti edző, eredetileg pedig diplomás szakgyógyszerész. Ráadásul nyíregyházi! Dr. Gődény Györgyöt és feleségét, Gődény Melindát aligha kell bemutatni a város bodybuildereinek és sportolóinak. György amerikai futballban és testépítésben is magyar bajnoki címet szerzett, s mindketten a D Fitness Centrum – s más termek – személyi edzői. Amikor befáradtak a szerkesztőségbe, azonnal minden szem rájuk szegeződött, s aki melléjük állt, egy kicsit óhatatlanul átlényegült ennek a két attraktív személyiségnek a közelében.

A celebek is rájuk találtak

Till Attila ebben a családi fagyizóban szúrta ki magának őket © Till Attila ebben a családi fagyizóban szúrta ki magának őket

Az interjú ráhangoló része éppen megfelelő volt arra, hogy megtudjuk, mi mindent csináltak eddig. György teniszezett, röplabdázott, s négyféle küzdősportba is belekóstolt. Melinda versenytáncosnak készült, de volt saját pompon-csoportja, tanított aerobikot, step-, és vízi aerobikot, triatlonoztak, sőt, a sziklamászást is kipróbálták. S nem utolsósorban felneveltek négy gyermeket, s ránézésre bármilyen hihetetlen, gyakorló nagyszülők. Személyi edzőként azt vallják, a súlyzós edzésnek kellene lenni minden sport alapjának, amit ráadásul soha nem késő elkezdeni.

– Büszkék vagyunk a munkánkra, ami nem csak annyiból áll, hogy egy gyakorlatból csináltatunk még hárommal többet. Komoly lelki oldala is van ennek. Az ügyfelek előbb-utóbb a magánéleti gondjaikkal is előhozakodnak, s ha nem találunk gyógyírt a lelkükre, komoly teljesítményre sem számíthatunk – mesélte Melinda.

Ám ez a munka más miatt is érdekes, mivel újabban kézről kézre adják őket a celebek és a jó nevű művészek. S bár a beszélgetőpartnereink ahhoz nem járultak hozzá, hogy a velük edző hírességeket megnevezzük, nem nehéz kitalálni, kikkel is dolgozhatnak, ha végignézzük a filmográfiájukat. Merthogy a munkájuknak köszönhetően nem kellett ahhoz sok időnek eltelnie, hogy felfedezze őket a filmipar is. Elsőként két testépítésről szóló dokumentumfilmet forgattak, majd Zamárdiban, egy családi fagyizóban Gődény Györgyöt kiszúrta magának Till Attilla, a Tiszta szívvel című film rendezője. Épp egy ilyen karaktert keresett egy gengszter szerepkörére.

Később aztán bekerültek egy castingcéghez, s onnantól egymást érték a jobbnál jobb ajánlatok. György játszott az Aranyélet című sorozatban, s a The Ring című filmben, mostanság reklámfilmek arca, s vendégnek is meginvitálták a Micsoda nők és a Budapest éjjel-nappal című műsorba.

– Ott is másokat bántalmazok fizikailag – tette hozzá kacagva, s mivel a rosszfiú-szerepkörből egyelőre nem tudott kilépni, kihozza belőle a maximumot. Melindát is beszippantotta film, ő is statisztált az Aranyéletben, ráadásul főboszorkát játszott az NBC egyik fantasysorozatában, az amerikai–olasz koprodukcióban készült Emerald Cityben. – Minden forgatás güris egy kicsit, de határtalan élmény, s valamennyi percét kiélvezzük még akkor is, ha nem vagyunk jelenetben – mesélte Melinda csillogó szemekkel.

– Egyébként is nagy „mozista” (szófordulat az Illatszertár című darabból) a családunk, még filmes társasjátékot is készítettünk, s a fokozatosan nehezedő kérdések többségükben a kedvenc kultfilmjeinkhez kapcsolódnak.

Egész nyáron forgatás

Györgyöt legutóbb a The Sand­wich című film szereplői közé válogatták be, s hamarosan az egyik bandafőnök jobbkezét formálja meg a Valami Amerika 3-ban. Mint mesélik, a nyaruk is ennek jegyében telik majd, s csak augusztusban utaznak el Izraelbe egy kis lazításra. S ha minden jól megy, ez a remek életfilm az elkövetkezőkben is forog majd tovább.

Helybe viszik az edzést

– Mi nem úgy dolgozunk, mint Dwayne Johnson. Amikor Magyarországon forgatott, a Four Seasonsben lakott, gondolt egyet, s leugrott a Flex Gymbe edzeni. Csakhogy addig a lábát nem tehette oda senki, amíg emelgette a súlyokat – mondta el György nevetve. – A mi művészeink nem ennyire elkötelezettek, egyszerűen csak formában szeretnék tartani magukat, étkezési tanácsokat kérnek, hogy ledobják a túlsúlyt, vagy az egészségügyi problémáik miatt kezdenek gyúrni. Néhányan itt Nyíregyházán is megtalálnak, de ha kell, elmegyünk miattuk Szentendrére, valamelyik Pest környéki terembe, vagy a Balatonra, s összedobunk egy-egy kézi súlyzós és „street work­out”-szerű foglalkozást.

