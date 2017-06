„KGST-piacképes” újítások a vásártéren

Zúzós napok után vannak a Tokaji úti vásártéren. Multik ide, plázák oda – nem csökkent az igény a köznyelvben KGST-piacként elhíresült hely iránt. Ezért a városüzemeltetési társaság nagyszabású fejlesztésekbe fogott. Dr. Kovács Ferenc polgármester kedden személyesen győződött meg arról, hogy az elvárt ütemben haladnak a munkákkal.

– A folyamatos fejlesztésre törekszünk a vásártéren. Az a cél, hogy az árusok és a vásárlók is komfortosabb, kényelmesebb körülmények között tegyék a dolgukat – fogalmazott Kovalecz Róbert, a NyírVV Nonprofit Kft. irodavezetője.

A nagybani piac mögött 3000 négyzetméteres területen zúzott köves parkolót alakítottak ki. A korábbi 700 férőhelyes belső parkoló mellett tovább 200-250 járműnek biztosítanak megállási lehetőséget. A belső utat 260 méteres hosszúságban erősítették meg.

– Adataink szerint naponta 2200-2500 jármű hajt be a piac területére csúcsterhelésnél. A hétvégi, megnövekedett forgalom tette nélkülözhetetlenné a parkolási terület látványos növelését. A nettó 9,3 millió forintba kerülő bővítéssel a járművek dupla sávon hajthatnak be a piacra, ezzel enyhülhet a 38-as főút zsúfoltsága – fűzte hozzá Kovalecz Róbert.

Miközben a megyeszékhely polgármestere mustrálta az újításokat, közvetlenül mellett bringások hada húzott el a tikkasztó hőségben. Mégpedig a Nyíregyházát Tokajjal összekötő kerékpárúton.

– Tulajdonképpen egy beruházási csomópontnál vagyunk – adta meg az aktuális tartózkodási helyét dr. Kovács Ferenc. – Javában tart a régóta várt kerékpárút műszaki átadása-átvétele, de látható, hogy már sokan használják. A Modern Városok Programjában is szerepel: az itt élők mindennapi életfeltételei javuljanak, ezáltal is segítjük az egészséges életmódra törekvést, ugyanakkor turisztikai vonzerővel is bír. Ami pedig a vásártéri fejlesztéseket illeti: a városüzemeltetési cég összesen több mint 55 millió forintot fordított a praktikusabb vásárlási és árusítási lehetőségek megteremtésére.

A vásártér új arculata

A Művészeti Szakközépiskola diákjai 180 méter hosszúságban játékos, vidám és esztétikus graffitiket festettek a betonfalra. Ezzel egyidejűleg a NyírVV Nonprofit Kft. munkatársai helyreállították és lefestették a fém kapuelemeket. Átépítik a Tokaji úti főkaput: a nettó 20 millió forint értékű acél szerkezetű kapuban szétválasztják a személy- és a tehergépjármű-forgalmat. Felújították a piaci mosdókat, elkezdődött a belső elektromos hálózat rekonstrukciója is.

