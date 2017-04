Kifizetetlen bérek, mostoha sorsra jutott futball – Egyre többen zúgolódnak Szakolyban

Egy ideje többen is látni vélik a fényt a szakolyi alagút végén, ugyanis a Nyíregyházi Törvényszék a március 6-án jogerőre emelkedett végzésével elrendelte az adósságrendezés megindítását. Korábban is megírtuk már: az elmaradt járandóságok kifizetésére esély sem volt eddig, azaz az adósságrendezés megindultáig. A törvényszék az ilyenkor szokásos módon pénzügyi gondnokot is kijelölt, hozzá fordulhatnak azok a hitelezők, akiknek bárminemű követelésük van az önkormányzat felé.

Szerettük volna megtudni, mennyi időt kell még várniuk a fizetésüket követelőknek, ám sajnos a településvezetők közül senki nem kívánt nyilatkozni a várható menetrendről, illetve a tartozások rendezésének mikéntjéről. Megkerestük a kijelölt pénzügyi gondnokot is, de Pekk Antal kerek perec kijelentette: folyamatban lévő ügyről nem nyilatkozik. Annyit azért elárult, hogy a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996-os törvény pontosan meghatározza egy adósságrendezési eljárás várható maximális időtartamát, ami nem lehet több 240 napnál. Vagyis – könnyű utánaszámolni – az egész procedúra novemberig is elhúzódhat, aminek aligha örülnek a kifizetetlen munkavállalók. Persze, vannak olyan adósságtételek, amelyek egy vagyonrendezési eljárás közepette is kifizethetők, sőt kifizetendők, mások pedig az egyezség körébe tartoznak, tette még hozzá a gondnok, de ettől pontosabb felvilágosítást nem adott.

Csakhogy az illetékesek hallgatása azért sem a legjobb módszer a háborgó lelkek lecsendesítésére, mert amíg hallgat a felszín, annál tovább fecseg a mély. Újabban azt beszélik, a sportegyesület körül sincs minden rendben, ráadásul – ilyen még nem történt 60 évre visszamenőleg – gyakorlatilag megszűnt a futball Szakolyban, s a helyi csapat is visszalépett a megyei bajnokságtól még félidőben.

Van, aki névvel együtt is vállalja a véleményét. Mercs Tibor például elmesélte lapunknak, hogy legalább hét éve nem hívták össze a sport­egyesület közgyűlését, s amikor ezt tavaly számon kérték, olyan 2014-es jegyzőkönyveket mutatott az egyesület elnöke – aki nem más, mint a falu polgármestere –, amelyben több, akkorra már elhunyt személy aláírása is szerepelt.

Elnyűtt mezek

Obsitos Sándor volt felügyelőbizottsági elnök mindezt nyomtatványokkal is alá tudja támasztani.

– Tudni szerettük volna, hányadán állunk, egyáltalán felelünk-e még valamiért. De egy tavaly év végi, sebtiben összerántott közgyűlésen kiderült, az elnökön, vagyis Szűcs Gabriellán és két elnökségi tagon kívül már nincs senki felelős pozícióban, s a többi tisztség csak úgy semmivé lett – sorolta Obsitos Sándor. Aztán beszélt még a sportegyesület által elnyert, de az önkormányzatnak kölcsönadott pályázati pénzekről, régen elnyűtt sportmezekről, amiket még ő vásárolt több mint tíz éve, sportberuházásokról, amelyeknek sem az ellenértékét nem fizették ki, sem a pályázott pénzzel nem számoltak el.

Túl az egyszerű vádaskodáson

Megpróbáltuk a sporthoz közeli ellenoldalt is megszólaltatni, de mindenki elzárkózott a nyilatkozattól. Csupán azt hangoztatták egybehangzóan, hogy valójában sértett emberek ízetlen vádaskodásairól van szó.

Pedig az ügy már túl is lépett az egyszerű vádaskodás szintjén, ugyanis az önkormányzatot valaki névtelenül feljelentette a bíróságon. Az ügyészség szóvivőjétől, dr. Szilágyi Lászlótól azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a Nyíregyházi Rendőrkapitányság közokirat-hamisítás bűntettének gyanúja miatt 2017. február 23-án nyomozást rendelt el, ami jelenleg is folyamatban van. Az ügyben gyanúsítotti kihallgatás még nem történt, s a nyomozás érdekeire tekintettel bővebb felvilágosítást nem adhatnak.

Megbocsáthatatlan bűn

– Én a magam részéről alkalmatlannak tartom Szakoly vezetését arra, hogy kezelje a település problémáját – osztotta meg lapunkkal a véleményét a térség ország­gyűlési képviselője, dr. Simon Miklós. – Több 10 millió forinttal konszolidáltuk az önkormányzatot 2012-ben, s azóta romba döntötték a település gazdálkodását. Egykori polgármesterként számomra az a legfájóbb, hogy tartoznak az emberek bérével, ami megbocsáthatatlan bűn. Nem látom biztosítottnak, hogy ezzel a vezetéssel a település ki fog tudni lábalni a bajból. Ezért azt javasolnám nekik, lássák be, hogy alkalmatlanok a feladatra. Váljanak meg a mandátumuktól, s adják át a helyüket olyanoknak, akik becsülik annyira az embereket, hogy kifizetik azok jogos jussát – tette egyértelművé dr. Simon Miklós.

KM-MJ

