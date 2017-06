Kihozták magukból a maximumot az atléták

A Nyíregyházi Sportcentrum versenyzőinek valamennyi éremesélye valóra vált a hétvégén rendezett, 122. országos atlétikai bajnokságon – sőt, talán még attól is több. Az NYSC csapata egy arany, öt ezüst- és három bronzéremmel zárta a székesfehérvári viadalt.

Bajnoki címet reálisan csak Bakosi Pétertől lehetett várni. A két éve az U23-as Európa-bajnokságon ötödik helyezett magasugró győzelme papírforma, de meg kellett szenvednie érte, hiszen háromszor is szorult helyzetből jött vissza, és szerezte meg a már-már elveszített aranyat.

– Azt szoktam mondani, hogy a bajnokságon a helyezés számít, ez most fokozottan igaz volt – mondta az edző-édesapa, Bakosi Béla. – Péter remek versenyzői erényeket csillogtatott azzal, hogy három magasságot is harmadikra ugrott át, innentől kezdve az eredményeinek is javulnia kell, bízom benne, hogy ez a bajnoki cím meghozza a fordulatot. A többi ugró közül Pál Robin távolugrásban bravúrbronzot szerzett, hármasban hozta az elvárást, Zajácz Petra tovább javított az egyéni csúcsán, jutalma pedig bronzérem lett, Balogh Csenge pedig döntőbe jutott, és selejtezős eredményével közel került az európai olimpiai fesztivál kiküldetési szintjéhez.

A nyíregyháziak közül az ob egyik legnagyobb nyertese Osváth Krisztina. A középtávfutó 400 és 800 méteren a négy futása közül háromszor javította meg az egyéni csúcsát (400-on az előfutamban is), elvileg mindkét számban teljesítette az U23-as Európa-bajnokság kiküldetési szintjét – kár, hogy éppen a 400 méteres döntőre romlott el az elektromos időmérés.

– Kriszti biztos, hogy ott lesz július közepén Bydgoszczban, az utánpótlás Eb-n, hiszen négyszer négyszázas váltó is indul majd, az egyéni szereplése pedig az időrendtől függ majd – mondta a két ezüstérmet szerzett versenyzőnő edzője, Széles Imre. – Nemcsak Osváth Krisztina, a fiatal sprinterek is remekeltek, mert bár váltóban három tizeddel elmaradtak a remélt egyesületi ifjúsági csúcstól, száz méteren Szaffián Szabolcs beállította, Béni Gergő megjavította az egyéni rekordját, miként kétszázon Téglási Ákos és Béni Gergő is. Ezzel ők megtették a magukét, de nagyon fiatalnak számítottak még ebben a mezőnyben.

Három ezüsttel a dobószakág is kihozta magából a maximumot, bár amikor az ötödik sorozat kezdetén Szikszai Róbert még az élen állt diszkoszvetésben, akkor az ember eljátszott a gondolattal, hogy…

– Úgy szereztünk három ezüstöt, hogy Szikszai Róbertet és Kerekes Dórát egy-egy olimpiai érmes, Kerekes Lászlót pedig egy korábbi húszméteres súlylökő előzte meg – világított rá egy érdekességre Kerekes László edző, aki névrokona a súlylökésben ezüstérmes tanítványának. – Nem lehetünk elégedetlenek, bár Szikszai Robi jó formában versenyzett, csaknem meglepte Kővágó Zoltánt, aki azért összekapta magát. A lányom, Dóra fájós térde miatt nem volt többre képes, Kerekes Laci pedig kihasználta, hogy az előtte rangsorolt Rakovszky Tibor a selejtező során megsérült. Talán a diszkoszvető Káplár Jánostól vártunk picit többet, ő közelebb férkőzhetett volna a dobogóhoz.

Nagy és apró örömök tehát egyaránt érték a nyíregyházi csapatot. A felsoroltakon kívül utóbbiak közé tartozott, hogy Tasi T. Dávid ötödik lett négyszázon, és hogy Tucsa Veronika valamint Zsiga Kinga is döntős helyezést ért el súlylökésben valamint diszkoszvetésben. Úgyhogy tényleg soha rosszabb bajnokságot!

122. országos bajnokság, Székesfehérvár

A Nyíregyházi Sportcentrum versenyzőinek eredményei

Férfiak

100 m. Elődöntő, 1. futam: 6. Szaffián Zsombor 11.35. 3. futam: 6. Téglási Ákos 11.23, 7. Béni Gergő Roland 11.32 – nem jutottak a döntőbe.

200 m. Elődöntő, 2. futam: 5. Téglási Ákos 22.39, 7. Béni Gergő Roland 22.63 – nem jutottak a döntőbe.

400 m. Elődöntő, 1. futam: 2. Tasi T. Dávid 49.60 – a döntőbe jutott. Döntő: 5. Tasi T. Dávid 49.92.

Magasugrás. Selejtező: 1. Bakosi Péter 200 – a döntőbe jutott. Döntő: 1. Bakosi Péter 216.

Távolugrás. Selejtező: 3. Pál Robin 727 – a döntőbe jutott. Döntő: 3. Pál Robin 739.

Hármasugrás. Selejtező: 3. Pál Robin 14.80 – a döntőbe jutott. Döntő: 3. Pál Robin 15.12.

Súlylökés. Selejtező: 3. Kerekes László 16.20 – a döntőbe jutott. Döntő: 2. Kerekes László 17.19.

Diszkoszvetés. Döntő: 2. Szikszai Róbert 61.51, 5. Káplár János 56.49.

4×100 m. Döntő: 5. NYSC (Szaffián Zsombor, Béni Gergő Roland, Sipos Balázs, Téglási Ákos) 43.19.1

Nők

100 m. Elődöntő, 3. futam: 8. Dudás Anetta 12.76 – nem jutott a döntőbe.

400 m. Elődöntő. 2. futam: 2. Osváth Krisztina 55.51 – a döntőbe jutott. 3. futam: 3. Botos Boglárka 58.37 – nem jutott a döntőbe. Döntő: 2. Osváth Krisztina 54.7.

800 m. Elődöntő, 2. futam: 1. Osváth Krisztina 2:15.51 – a döntőbe jutott. Döntő: 2. Osváth Krisztina 2:08.40.

Hármasugrás. Selejtező: 4. Balogh Csenge 12.00, 7. Zajácz Petra 11.73 – a döntőbe jutottak. Döntő: 3. Zajácz Petra 12.68, 7. Balogh Csenge 11.80.

Súlylökés. Döntő: 7. Tucsa Veronika 12.25.

Diszkoszvetés. Döntő: 2. Kerekes Dóra 51.11, 8. Zsiga Kinga 39.12.

