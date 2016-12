Kiírták a 35. Magyar Sajtófotó pályázatot

A hír és képriport kategóriában 2016. január 1. és december 31. között készült képekkel lehet nevezni, az időbeli korlátozás nem vonatkozik a többi sorozat kategóriára, amelyekbe több éven átívelő, elemző pályaművek is beküldhetők, de ezekben is kell szerepelnie 2016-ban készült felvételnek – közölte a MÚOSZ az MTI-vel.

Egy pályázó összesen 30 pályaművet küldhet be kategóriától függetlenül. A pályamű állhat egyedi képből vagy legfeljebb 10 képet tartalmazó sorozatból. Egy kép csak egyszer adható be, nem szerepelhet egyedi képként és sorozat részeként is.

A pályázatokat hír-, eseményfotó; képriport; emberábrázolás; művészet; sport; természet és tudomány; valamint társadalomábrázolás kategóriákban várják online jelentkezés útján január 19-én éjfélig.

A zsűri január 27. és 29. között az érvényes pályaműveket áttekinti, és többfordulós zsűrizés során bírálja el. Kategóriánként három díjat osztanak ki, valamint különdíjakkal is jutalmazza a legjobb munkákat március végén, a Magyar Sajtófotó Kiállítás megnyitóján, a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban.

– MTI –

