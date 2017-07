Kik jönnek Szabolcsba vakációzni? Mi lehet vonzó a megyénkben?

EB: kötelezettségszegési eljárás a civil törvény miatt „Kormánypropaganda”. „Dezinformációs kampány” Húsz pont a jobb élelmiszerekért Jelentés a kislány haláláról Üdítő érzés a sóstói séta Korlátoznák az NGO-hajózást Történelmi zászlók a Várban Kvóta: a csehek sem ismerik el Devizaárfolyam (2017. 07. 13.) Letöltés PDF-ként Terület kijelölése Miben rejlik megyénk vonzereje? A segélykiáltás nem vész el az éterben Ön mit mutatna meg a megyénkbe érkező turistáknak? NYÍREGYHÁZA. Honnan, kik és miért jönnek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe a nyári szezonban? Mennyi időt töltenek itt a turisták, mi vonzza őket? Megyei körképünkben ezekre a kérdésekre kerestük a választ. Főleg az okkal híres állatparkra voltunk kíváncsiak. TESCHNER ZOLTÁN Teschner Zoltánnal és családjával a Nyíregyházi Állatpark bejárata előtt futottunk össze. A családfő érdeklődésünkre elmondta: Szegedről érkeztek megyénkbe. – Az első napon Tiszafüreden szálltunk meg, egy tóparti apartmanban, másnap Szabolcsba vezetett az utunk. A szegedi vadasparkhoz képest a nyíregyházi állatkert valóban hatalmas, tele különleges látnivalókkal. Úgy a park, mint maga Sóstó rászolgált arra, hogy Nyíregyháza ékszerdobozaként emlegessék, mindannyiunkat lenyűgözött a megyeszékhely – mesélte Zoltán. – Nem feltétlenül kell hétvégére időzíteni az ilyen kirándulásokat, mert akkor nagyobb az idegenforgalom, a hétköznapok is lehetnek színesek, ha jól választunk úti célt – tette hozzá a kétgyermekes apuka, aki szerint nem kizárt, hogy nyár végén újabb felfedezőútra jönnek megyénkbe. A Túristvándi Vízimalom Kemping és Panzió tulajdonosa, Erdélyi Jánosné büszkén újságolta: a csend, a festői táj, a sportolási lehetőségek, kenutúrák és a hamisítatlan, különleges tájjellegű ételek – úgymint a kötött leves és a kemencés kenyérlángos – idősek és fiatalok, családok és baráti társaságok, munkahelyi kollektívák számára is csábító hívószavak. Látnivaló és kikapcsolódási lehetőség bőven akad Tiszadobon. STICK GYULA Veszélyes, amikor szeszélyes – A múlt hétvégén telt ház volt nálunk, mert itt ért véget a kempingezők vízitúrája. A nyári szünetet kihasználva hamarosan dajkák és óvónők érkeznek hozzánk a Dunántúlról. Ma egy 6 fős budapesti társaság fogja kipihenni nálunk az evezés fáradalmait, majd egy céges csapatépítő buli szerepel a naptárban – mutatta Marika, hozzátéve: a szeszélyes és szélsőséges időjárás nem kedvez a vendéglátósoknak, a vihar és a kánikula ugyanis óvatosságra inti a kenuzás, hajózás, a túrázás és a kerékpározás szerelmeseit. A vízitúrák szerte az országból, de még külföldről is idecsábítják a turistákat. PÉTER TÜNDE Startra kész egyeztetések Egyre több kirándulócsoport keresi fel a tiszadobi Andrássy-kastélyt, amely immár tárt kapukkal, „megfiatalodva”, különleges kincsekkel fogadja vendégeit. A faluban ­jelenleg mintegy 70 szálláshely található, elszórtan, többnyire magánházaknál, az étkezés is megoldható helyben vagy a szomszédos településeken. – Hatalmas előrelépést jelentene a helyi turizmusfejlesztésre nézve, ha sikerrel járnának a kastély működtetője és a Start vállalat közötti tárgyalások, utóbbi cég vezérigazgatója ugyanis fontolgatja, hogy rendbe hozza a kastély mellett lévő, üresen álló volt kollégiumi és iskolaépületet, 150–200 turistának nyújtva szállást és étkezési lehetőséget – árulta el Stick Gyula. A Váci Mihály Társaság Kulturális Egyesület elnöke az idén egynapos kirándulásokat szervez az egykori gyermekváros helyszínére, ahol maga is felcseperedett. – Látnivaló és kikapcsolódási lehetőség akad bőven, hiszen a kastély értékei és programjai mellett ott a faluház, a helytörténeti gyűjtemények háza, a Tubus, az emlékművek, a vadászkastély, a horgászat, kajakozás, kenuzás, kerékpározás, strandolás lehetősége – mesélte. Palicz István istvan.palicz@kelet.hu Népszerűek a vízitúrák Vízitúrák, körutazások, diáküdülések, bel- és külföldi nyaralási lehetőségek és még sorolhatnánk, milyen szerteágazó a Vidám Delfin Kft. és Utazási Iroda programpalettája. Péter Tünde referenstől megtudtuk: rendkívül keresettek jelenleg a Túron, Tiszán, Szamoson, Bodrogon szervezett rövidebb-hosszabb vízitúrák, amelyek nemcsak hazánk fővárosából, de még Németországból is idevonzzák a turistákat. – Sokan kempingben vagy panzióban foglalnak szállást. Családok, osztályközösségek és baráti, munkahelyi társaságok egyaránt keresnek minket. Egyre több fiatal leli örömét az aktív kikapcsolódásban s döbben rá, hogy bizony, számítógép és okostelefon nélkül nem áll meg az élet, sőt! – mondta Péter Tünde. PreviousNext Nyíregyházát egyre többen választják úti célként

