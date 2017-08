Kikapcsolódás és feltöltődés

Ha a horgászoknak van kedvenc vizük, akkor hadd legyen már az újságíróknak is! E sorok írójának az egyik kedvelt horgásztava a nyírpazonyi Pazonyi Horgásztanyán található, s a magyarázata roppant prózai: valahányszor ellátogat oda horgászokkal beszélgetni, biztos lehet benne, hogy valaki hamarosan fog majd egy halat.

Megmaradnak a fényképek

Így volt ez az elmúlt szombaton is. A megérkezés után alig telt el néhány perc, s a tiszateleki Harsányi Zsolt már fárasztott is egy halat, amely aztán hamarosan a partra került. A horog helyének fertőtlenítése, a fénykép elkészítése és a hal visszaengedése után jutott idő egy kis beszélgetésre.

Vajon egy tiszateleki fiatalember miért tóhoz jár horgászni, s miért nem az élő Tiszához?

– Jártam én sokáig oda is, de nem voltam nagyon eredményes, így aztán már másfél éve rendszeresen jövök ide Nyírpazonyba horgászni. Egy hónapban háromszor is itt vagyok, de az is előfordul, hogy 2-3 napot töltök itt a barátokkal – magyarázta Harsányi Zsolt.

Arra a kérdésre pedig, hogy nem rossz érzés-e visszaengedni a halat, így válaszolt:

– Számomra nem rossz érzés, hogy vissza kell engednem a halakat, hiszen szép emlékként megmaradnak a fényképek. Azt szoktam ilyenkor mondani, hogy ha lesz egy gyermekem, akkor ő is kifogja majd ezeket a halakat, amelyek azonban addigra már jóval nagyobbak lesznek.

Kapás két boton is

Horgászni a barátokkal kezdett el Zsolt a Tiszatelek környéki kanálisokban. Élete eddigi legnagyobb halát a tokaji Kovács-tóban fogta, a ponty 16 kilogrammos volt.

– A mai napon már legalább 25 halat fogtunk, de lemérni csak a nagyobbakat szoktuk. Ez a most fogott ponty 9 kilogrammot nyomott. A fogások eloszlanak hármónk között. Van úgy, hogy átengedjük egymásnak a fogás lehetőségét, de az is előfordul, hogy egyszerre két boton van kapás. Csalinak aqua pelletet használok itt, a pazonyi tónál, mint minden más horgász. Fogtam már amurt, szép koi pontyokat is, de tokhalat még nem sikerült megakasztanom.

Mit jelent vajon a horgászás Harsányi Zsolt számára?

– Egész héten dolgozom, ilyenkor kipihenem a hét fáradalmait, ugyanakkor a vízparton feltöltődöm energiával. Gyakran a menyasszonyom is elkísér ezekre a horgászatokra, azonban most éppen dolgozik, így – sajnos – nem tudott eljönni velem. Már úgy ismert meg, hogy szeretek horgászni, elfogadja és megérti hobbimat.

KM-MML

Húsz kg feletti hal a cél

– Célom, hogy egy 20 kilo­gramm feletti halat is partra hozhassak. Két hét múlva megyek a barátaimmal három napra a székelyi Őzetanyai-víztározóhoz, remélem, valóra válik ez az álmom. A három nap bizony hosszú idő, fel kell készülni esős, szeles időjárásra is. Gyakran az adott víztől függ, hogy milyen csalit használok. Őzetanyán a Fiola György barátom készítette bojlikkal várom majd a pontyok kapását – tette hozzá befejezésül Zsolt.

