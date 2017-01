Kikötözte, lefotózta, késsel vágta meg a saját barátnőjét a nyíregyházi tini

A lány ennek hatására szakítani akart a fiúval, amit a tudomására is hozott. A fiatalember ezt nem fogadta el, folytatni akarta a kapcsolatot. Ennek érdekében naponta többször kereste telefonon és az interneten a sértettet, sőt többször megvárta – néha órákon át – a lányt a kollégium előtt. Azzal is megfenyegette a lányt, hogy a korábban készült fotót az interneten közzéteszi, ha nem megy vissza hozzá. A gyanúsított unszolására a sértett 2017. január 3-án elment a fiú szüleinek lakására, ahol velük is közölte, hogy a kapcsolatuknak vége. A fiú erre kikísérte a buszhoz a sértettet, aki ezt nem akarta. Útközben a gyanúsított elővett egy zsebkést, azt a lány nyakához szorította, és karcolásos sérülést okozott neki.

Bár az erőszakos magatartásával a gyanúsított felhagyott, azonban a lányról készült fotót szinte azonnal az interneten közzétette, illetve a sértettnek is elküldte. Az ügyész szerint a fiatalkorú fiú három bűncselekménnyel gyanúsítható: személyi szabadság megsértésével, zaklatással és könnyű testi sértéssel. Figyelemmel arra, hogy a gyanúsított a bizonyítékok szerint kitartó szándékkal, heteken át követte el a bűncselekményeket, valamint szabadlábon újra megfélemlíthetné, befolyásolhatná a sértettet, ezért az ügyész indítványozta a már két napja őrizetben lévő fiatal előzetes letartóztatását azzal, hogy azt javítóintézetben hajtsák végre. A Nyíregyházi Járásbíróság meghallgatta a gyanúsítottat, és előzetes letartóztatás helyett távoltartást rendelt el 60 napra. Ez azt jelenti, hogy a gyanúsított a sértettet ezen időszak alatt nem közelítheti meg, vele a kapcsolatot sem személyesen, sem telefonon, interneten nem veheti fel. Az ügyész nem értett egyet a bíróság döntésével, ezért fellebbezett az előzetes letartóztatás elrendelése érdekében.

