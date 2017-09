Kimaradt a korszerűsítésből

A 111 éves oktatási intézmény épülete ma - © Fotó: Vincze Péter

Kisvárda – A különböző oktatási intézmények, a bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák mellett a város valamennyi oktatási intézménye külsőleg is megújult az elmúlt években Kisvárdán. Jelenleg is folynak oktatási intézményekben korszerűsítések, mint a konyhák felújítása és egyéb munkálatok. Így volt ez Kisvárdai SZC II. Rákóczi Ferenc Szakgimnázium és Szakközépiskolája esetében is, mely most megújult külsővel rendelkezik. (Régi elnevezéssel az ipari.)