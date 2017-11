Kimozdítva a komfortzónából

Meghozták a döntést, amelytől azt remélik, hogy töretlen marad az érintett fejlődése, pontosabban Bakosi Péter képes lesz olyan eredmények elérésére, amelyeket négy-öt évvel ezelőtt megálmodott magának. A Nyíregyházi Sportcentrum magasugrója a németországi Stuttgartba költözött, és a jövőben édesapja és édesanyja korábbi edzőjével, a német válogatott ugrószakágának vezetőjével, Kiss Tamással készül tovább.

– Az idei fedett pályás szezon vége óta érlelődik bennünk a gondolat, hogy talán jót tenne Petinek, ha a saját kis komfortzónájából és környezetéből kimozdulva elindítjuk őt ezen az úton – mondta a döntés meghozataláról Bakosi Béla edző-édesapa. – Szerencsére adott volt a jó kapcsolat Kiss Tamással, alias Dagival, aki most már tényleg a családi edzőnk lett… Az utóbbi években többször is kikértük a véleményét, volt már rá példa, hogy Peti nála készült Stuttgartban, így tudtuk jól, a kinti körülmények tökéletesek. Végül a fiam hozta meg a döntést, hogy el kell indulnia ezen az úton.

A 226 centis egyéni legjobbal rendelkező Bakosi Péter október közepén költözött Stuttgartba, ezen a héten pedig Portugáliában edzőtáborozik a csoportjával. A nyíregyházi kötődést azonban nem számolta fel maga mögött.

– Továbbra is a Nyíregyházi Sportcentrum versenyzője marad Péter, olyannyira, hogy már a következő évre szóló megállapodást is megkötötte Kósa Árpád ügyvezetővel – folytatta Bakosi Béla. – A Debreceni Egyetemen végzett tanulményait is folytathatja tovább, ehhez is megkapta a támogatást. A kinttartózkodás költségének három pillére van, a Sportcentrum mellett a Magyar Atlétikai-szövetség is besegít, illetve természetesen szükséges hozzá az önerő. Az edzője hivatalosan továbbra is én leszek, Kiss Tamás szaktanácsadóként segíti a munkáját, és mondhatom, napi szeinten egyeztetünk. Csakúgy mint Spiriev Attilával, a szövetség sportigazgatójával, aki ugyancsak bátorított bennünket. Én is úgy ítéltem meg, hogy szükség volt erre a változtatásra, hiszen a fiam így csoportban dolgozhat, és magas színvonalú versenyeken indulhat. Itthon csak az volt a kérdés, hogy mennyivel nyeri a versenyeit, kint azért kell majd küzdenie, hogy egyáltalán helyezett legyen. A megállapodásnak nincs időtartama, addig dolgozunk majd ebben a felállásban, amíg látjuk a fejlődést, tehát remélem, jó sokáig, akár a tokiói olimpiáig. Kiss Tamás bármyennyire is kedveli Pétert, azt mondta, ha nem látja értelmét a közös munkának, akkor azonnal hazaküldi. Egyelőre azonban csupa dicsérő jelzővel illette az eddig elvégzett munkáját.

A – nevezzük így – székhelyváltás nem jelenti azt, hogy Bakosi Péter ne versenyezne majd itthon. Olyannyira, hogy az egyesülete és a szövetség álal meghatározott viadalokon köteles lesz indulnia, ezek közé tartoznak majd az országos bajnokságok és a válogatott események. Az új, osztrák menedzserrel is úgy kötnek majd szerződést, hogy a másik fél tisztában lesz, melyek is az úgynevezett védett időpontok.

És bár az otthon védettségét már nem élvezi a 23 éves sportoló, tudja jól, bizonyos áldozatokat meg kellett hozni az előrelépés érdekében.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA