Kína már az autópiacot is uralja

Melyik a legnagyobb személyautó piac? A helyes válasz itt is Kína. Németországot 2006-ban, az Európai Uniót 2012-ben és az Egyesült Államokat 2013-ban előzte meg. Milyen autókat láthatunk ott az eladási listán? Erre már kevesebb jó válasz érkezik. Nem véletlenül. A kínai autópiac, akárcsak maga a világ legnépesebb országa, meglehetősen bonyolult és nálunk kevésbé ismert.

Beszédes mutatók

Az Egyesült Államokban normál kereskedelmi forgalomban 15 gyártó 40 autómárkája kapható. Legutoljára a világon több mint 2,5 millió autót forgalmazó Suzuki vonult ki. Németországban 50 márka van jelen – Kínában 137. Egyszerre van ott a múlt, a ma és talán a holnap is.

A világon 2016-ban 93,2 millió autót adtak el, mintegy 4 millióval többet, mint előző évben. Az Egyesült Államokban 92 ezerrel nőtt az eladás 17,5 millióra. Európában 930 ezerrel nőtt 16,4 millióra. Kínában nagyjából 3 millióval több autót adtak el, mint 2015-ben, 29,3 milliót. A világ autóeladás növekedésének 75,3 százalékát Kína adta.

A kínai helyi cégek zöme állami tulajdonban van. Az öt nagy mammut még a mao-cetungi időből maradt, székhelyük után a fantáziadús SAIC-Shanghai Automotive Industry Corporation, BAIC- Beijing Automotive Industry Holding Co., GAC – Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. névre hallgatnak, valamint a Dongfeng, FAW (First Automotive Works) és Changan ma már mind évi 1 milliótól több autót gyárt.

A kilencvenes évek nyitása után fejlődésnek indultak a magántulajdonú cégek is.

Köztük a Geely, ami igazán a Volvo Cars 2010-es megvásárlásával lett ismert. Ma már saját márkanéven több mint havi százezer autót ad el. Így a Volvóval együtt a világ 20 legnagyobb autógyártója közt van. Az elmúlt évek dinamikus növekedését látva a napokban bemutatott, a Geely és a Volvo közé pozicionált Lynk&Co márka sikeres bevezetése után akár a tíz legnagyobb gyártó közé is kerülhet. A nemzetközi statisztikák a kínai többségi tulajdonban lévő vegyesvállalat által gyártott autókat az anyacéghez, így például a Volkswageneket, Audikat a VW-csoporthoz számítják.

A másik havi százezres eladással büszkélkedő magántulajdonú cég a Great Wall, ami bulgáriai összeszerelő üzemmel is rendelkezik. Az európai siker még várat magára, de a Haval SUV-ok mellett a Great Wall mellé a napokban Wey néven egy harmadik, prémiumnak definiált márkát is bemutatott.

Szintén magántulajdonban van a BYD (Build Your Dreams). Egyik legnagyobb részvényese a 10 százalékkal részesedő amerikai pénzügyi mogul, Warren Buffett. A BYD eredetileg mobiltelefon-akkumulátorokat gyártott, ebben ma is a világelsők között van.

Ezeknek a hagyományoknak megfelelően ma is az elektromos és tölthető hibrid autókban erős. Elektromos buszai gyártásához Komáromban épít gyárat.

Nauner Csaba

Mentesülnek a vámtól

A kínai állam megnyitotta az óriási piacot a külföldi autógyártók előtt, de szigorú, saját gyártóit és munkavállalóit védő korlátozásokkal.

Importból szinte minden autó beszerezhető, de meglehetősen magas, huszonöt százalékos behozatali vám terheli. Ennek ellenére nagyjából évi egymillió autóimportjával Kína a legnagyobb autóimportőrök egyike. Ettől a vámtól azonban mentesülnek azok a gyártók, amelyek az országon belül gyártják járműveiket.

Fontos korlátozás, hogy gyárat csak helyi partnerrel együttműködve, legalább ötven százalékos kínai tulajdon mellett lehet működtetni.

