Kínában ontják az autókat

Kevés kivételtől eltekintve az állami cégek saját márkái ráfizetésesek, veszteséget termelnek. Azokat általában a külföldi cégekkel működtetett vegyesvállalatok nyereségéből finanszírozzák.

Korszerű, de olcsó

A kínai állam szorgalmazza, hogy a vegyesvállalatok saját, csak Kínában forgalmazott márkákat alapítsanak, így remélik a gyártási ismeretek mellé a tervezési, technológiai, marketingismereteket, márkaépítési tapasztalatokat megszerezni. Ilyen márka a BMW Brilliance-szel közös Zinoro márkája, a Nissan (és Dongfeng) Venucia, a Mercedes (BYD) Denza, a Honda Ciimo (Dongfeng) és Everus (GAC) márkája, a legsikeresebbek a General Motors Wuling és Baojun (SAIC) márkái.

A külföldi cégek igyekeznek a legkevesebb aktuális információt átadni a kínai partnereknek, így gyakori a régi modellek tovább gyártása vagy azokon alapuló, mérsékelten korszerű, de olcsó gyártmányok kifejlesztése. Ez egyébként a külföldi cégeknél gyakori, a Mazda 6-ból vagy a Hyundai Elantrából három generáció is készült egy időben, a régebbiek természetesen olcsóbban.

Melyek a magyarországi és európai sajtóból ismert kínai autómárkák? A gyalázatos töréstesztű Landwind a 22. helyen áll a tavalyi eladási listán, nincs a legkelendőbb márkák közt, a szintén életveszélyes Brilliance az európai próbálkozás óta jórészt lecserélt típusokkal a 16. helyezett. A másolásról ismert cégek, a BMW X5 másolattal nálunk is próbálkozó Shuanghuan sincs az első ötven márka közt sem, akár a klónozásról ismert Yema, de a hasonló Zotye is tizenkettedik. Tíz évvel ezelőtt a mai „nagyok” autói is nyugati vagy távol-keleti példákra emlékeztettek, de ma már ők jobbára saját fejlesztésekkel, az inspiráló alaptípusra csak részben hajazó autókkal állnak elő.

A kínai autók nívója évről évre javul ugyan, de az Európában kísérletező cégeik példája azt bizonyítja, hogy vagy még mindig gyenge a minőség, megbízhatóság, ütközésvédelem a világszínvonalhoz viszonyítva, vagy azok az autók, amelyek ezeket tudják az Európában elvárt szinten, azok ára megközelíti az itteni gyártmányok árát. Ezen az áron pedig eladhatatlanok.

Ötcsillagos törésteszttel és az Európában elvárt minőséggel rendelkeznek például a Qoros autói. Azonban a Qoros 3 kompakt sedan alig néhány ezer példányban kel el a 25–28 milliós kínai piacon, hiszen ára kiviteltől függően 120–160 ezer jüan, ami a Škoda Octavia és a Volkswagen Golf árkategóriája. Megkísérelték az európai forgalmazást is, tesztelésre Szlovákiát választották ki. A kedvező sajtófogadtatás ellenére 2014-ben összesen 51 autót adtak el.

Európai partraszállás

A következő években a Geely próbálkozik a Volvo-technikát felhasználó, de árban kedvezőbb Link&Co autóival. A Beijing (BAIC) a tulajdonosi szálakat homályban hagyva vagy letagadva, független, európai márkaként indítja a Borgwardot.

A nagy gyártók még várnak. Fő céljuk a közel 30 milliós és még tovább növekvő hazai piac kiszolgálása.

Reményteli exportpiacuk Dél-Amerika, Észak-Afrika, Ázsia és a szovjet utódállamok. Ezek gazdasági és politikai megbízhatatlansága miatt jóval évi 1 millió alatti jármű exportját fogadják.

Európa merész elképzelések esetén is legfeljebb évi 400–600 ezer kínai autóra lenne vevő: az évi 2–3 millióval növekvő hazai piac mellett ez bizony nem túlságosan csalogató. Valószínű, hogy Észak-Amerika is megelőzi majd a teszteléseken túli, valódi európai partraszállást.

(Vége) Nauner Csaba

A legjobb húsz

Tavaly a kínai piacon a legnagyobb darabszámban értékesített kínai márkájú személyautók:

1. ChangAn 1.149.820

2. Haval 938.019

3. Geely 776.910

4. Baojun 760.292

5. BAIC 711.064

6. Wuling 667.629

7. Dongfeng 660.373

8. Chery 504.247

9. BYD 494.116

10. GAC Trumpchi 370.768

11. JAC 368.020

12. Zotye 328.875

13. Roewe 241.328

14. Haima 212.309

15. FAW 185.707

16. Brilliance 162.186

17. Venucia 111.902

18. Lifan 105.341

19. Soueast 100.791

20. GAC Changfeng 93.240

Szigorított állami előírás

Rendszeresen bejárják a világsajtót a szmogban fuldokló kínai nagyvárosokról készült képek. Ezért próbálják a legnagyobb városokban korlátozni a forgalomba helyezhető autók számát, szigorítják az üzemanyag-fogyasztásra vonatkozó állami előírásokat. A legfontosabb az elektromos hajtású autók elterjedésének gyorsítása. A bőkezű támogatásokat adminisztratív előírásokkal is tervezik támogatni: 2018-tól minden autógyártó autóinak 8, 2020-tól 10 százaléka elektromos (BEV: akkumulátoros vagy PHEV: tölthető hibrid) kell legyen. Tavaly a világon csaknem 700 ezer elektromos (BEV és PHEV) személyautót adtak el, 156 ezret az USA-ban és 164 ezret Európában. A legtöbbet – többet, mint a világ összes többi országában összesen –, 352 ezer darabot Kínában. A világpiacon a BYD 2016-ban november végéig eladott 92 385 autójával vezet a 61 685 Tesla és az 54 ezernél járó BMW előtt. Novemberben a világon a kínai Zotye adott el a legtöbb elektromos hajtású autót, második a kínai BYD, harmadik a BMW, negyedik a kínai BAIC, utána jön a Tesla.

