Kincskereső körútra indulnak

Az ünnepek során szusszanhatott kicsit a Nyírgyulaj élvonalbeli futsalcsapata, amely az új esztendőnek erőltetett menetelésben vágott neki. Az elmúlt héten kétszer is pályára léptek a nyírgyulajiak, a penzum pedig most is hasonló.

Hétfőn a Dunaferr vendégeként, szerdán pedig a Szombathelyi Haladás elleni kupavisszavágón mutatják meg magukat. Ami a dunaújvárosi bajnoki túrát illeti, az alapszakasz hajrájához közelítve minden egyes megszerzett pont kincset ér, ez különösen igaz az idegenbeli összecsapásokra.

Márpedig a harmadik pozícióban tanyázó házigazdák otthonában egyértelműen bravúrnak számítana a döntetlen is a pillanatnyilag a felsőházi rájátszást érő hatodik helyen táborozó Lovas-legénység számára. A nagy alakítás különösen jól jönne a látogatóknak, mivel rendkívül szoros a tabella, a kilencedik Fradi például csupán három egységgel gyűjtött kevesebbet a Gyulajnál.

Ugyanakkor az NB II-ben érdekelt Csenger is megkezdi idei szereplését. A táblázaton harmadik szatmáriak létszámban időközben jelentősen megfogyatkoztak: a több ,,kieső,, játékos miatt alighanem erősítésre szorulnak… Mindenesetre Szilágyi Sándor csapatának a szinte szomszédvárnak tekinthető Berettyóújfalu vendégeként lesz jelenése, ahol gyaníthatóan kiélezett csatával kalkulálhat.

–

