Kinevezések és elismerések az igazgatóságon

Dr. Góra Zoltán tű. vezérőrnagy, a BM OKF főigazgatója, eredményes munkája elismeréseként, belügyi alkalmazási jogviszonyban töltött szolgálati ideje alapján dicséretben és jutalomban részesítette 25 év után Nagy Zoltán tű. alezredest, a Megyei Védelmi Bizottság titkárát.

Varga Béla tű. ezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, eredményes munkája elismeréseként, belügyi alkalmazási jogviszonyban töltött szolgálati ideje alapján dicséretben és jutalomban részesítette 15 év BM alkalmazás után Rubóczki Zoltán c. tű. törzszászlóst, a Megyei Műveletirányítási Ügyelet referensét, 15 év BM alkalmazás után Vaskó László tű. őrnagyot, az Informatikai Osztály osztályvezetőjét.

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója szolgálati viszonyban töltött idő után, munkája elismeréseként jubileumi jutalomban részesítette 40 év szolgálat után Kuk János tű. ezredest, a Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály vezetőjét, 40 év után Kis-Szabó Ferenc tű. ezredest, a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség iparbiztonsági felügyelőjét, 40 év szolgálatot követően Csordás Mihály c. tű. törzszászlóst, a Megyei Főfelügyelőség, Katasztrófavédelmi Mobil Labor technikusát, 25 év után Ráti Miklós c. tű. alezredest, a Kisvárdai Katasztrófavédelmi Kirendeltség kiemelt főelőadóját, továbbá 30 év után Farkas Gábor c. tű. alezredest, a Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály kiemelt főelőadóját.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója január 01-ei hatállyal kinevezte Hegedűs Zsolt és Szupkay-Papp László kormánytisztviselőket, a Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály állományába ügyintéző I. munkakörbe, Ráti Miklós c. tű. alezredest, a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség állományába kiemelt főelőadó, humán-gazdasági beosztásba, Nagy Béláné c. tű. zászlóst, a Kisvárdai Katasztrófavédelmi Kirendeltség állományába referens beosztásba, Tóth Tamás László c. tű. zászlóst, a Gazdasági Igazgató-helyettesi Szervezet Műszaki Osztály állományába, referens beosztásba, valamint Buda Zsolt c. tű. főtörzsőrmestert, a Kisvárdai Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Kisvárdai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állományába, referens beosztásba.

A kinevezések és elismerések átadása a két kormánytisztviselő eskütételével zárult.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

