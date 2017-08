Kipocsolják a vizet és dagonyáznak benne

– Az igazság az, hogy tavaly hetente vittem ki a szórómhoz vizet, de az idén még csak egyszer. Ennek az az oka, hogy bár vannak az idén is forró hetek, de utánuk esős időszakok következnek – magyarázta érdeklődésünkre megyénk egyik vadásza. – Egyébként a vadon élő állatok ösztönükből adódóan alkalmazkodnak a környezethez, hőség idején megkeresik a hűvös helyeket, reggelente pedig szerencsére harmatos a fű. Gyakrabban keresik fel az itatókat is, amelyek évek óta egy helyen vannak, így az állatok jól ismerik a lelőhelyeket. A saját szórómnál egyébként négy itatót alakítottam ki, s oda autóval szállítom ki a vizet. Az a tapasztalatom, hogy az őzek, a szarvasok keveset isznak belőle, inkább kipocsolják s ott az edény mellett dagonyáznak benne. Vannak olyan vadásztársak, akik a kiszáradt vaddisznódagonyákban is pótolják a vizet, hiszen az állatok számára létfontosságúak ezek a vizes és sáros mélyedések. Egyrészt a benedvesedett szőrzetről elpárolgó víz hűti a vadat, így az könnyebben elviseli a meleget, másrészt a sár a szőrszálak összetapasztásával elősegítheti a szőrzet bizonyos fokú lezárását, hogy a külső élősködők, például a kullancsok, a bolhák, a szúnyogok kevésbé férjenek hozzá a vad bőréhez – tette hozzá a szakember.

KM-MML

VISSZA A KEZDŐOLDALRA