Kis bizsergés és sok változás Várdán

Az már most garantált, hogy alaposan kicserélődik a kisvárdai csapat a bajnoki rajtra. A június 4-én a feljutásról döntő, és 1–0-ra elveszített balmazújvárosi mérkőzésen számításba vehető játékosok közül nyolcan már nem voltak ott a csapat első nyári, csütörtöki edzésen.

Távozott Ivancsics Alex, Talabér Attila, Fodor Ferenc, Rajczi Péter, Minczér Tibor, Fodor András és Bacsa Patrik, Erős Gábor pedig immár a szakmai stáb tagja lett. A korábbi hírek arról szóltak, hogy Szabó Péter is búcsút int Kisvárdának, de ő megjelent az első tréningen, miként Horváth Adrián is, utóbbinak a hónap végén jár le a szerződése. Egyelőre egy teljesen új arc, a kapus Molnár F. Tamás tűnt fel a gyakorláson, illetve a cigándi kölcsönadásból visszatért Molnár Róbert is befutott.

De nagy az átalakulás a szakmai stábban is. A vezetőedzői szerepkört is betöltött szakmai igazgató, Révész Attila sportigazgatóként a jövőben a háttérmunkára koncentrál, a már korábban bejelentett tréner, Kondás Elemér munkáját pedig a jövőben Erős Gábor mellett Kocsis János segíti, Petranics Szergej helyett a legutóbb Nyíregyházán dolgozó Szabó Attila lett a kapusedző, a szintén a megyeszékhelyről „igazolt” Vas Dávid pedig a csapat erőnléti felkészítéséért felel.

– Minden kezdet során van egy kis bizsergés az emberben, ez természetes dolog – mondta Kondás Elemér vezetőedző. – Nem az számít, hogy az élvonalban vagy a másodosztályban dolgozik az ember, a feladat a lényeg, az pedig itt adott. Korai lenne célokról beszélni mindaddig, amíg nem alakult ki a keret. Egyelőre a fiatalokat szeretnénk megtalálni, de nagyon remélem, hogy a jövő hét végére, amikor Debrecenben játszunk majd edzőmeccset, kialakul a végleges létszám.

Ami a kötelezően szerepeltetendő 1997-es és 1998-as születésű játékosokat illeti, az előző héten tesztelt kárpátaljai játékosok közül többen is elkezdték a felkészülést a csapattal, velük orvosolnák ezt a problémát a várdaiak. Akadt hiányzó is az első edzésről, Gosztonyi Andrásnak a napokban született meg a kisfia, Barnabás, ő kapott egy „apanapot”, míg egy másik Barnabás, Papucsek még nem ért haza a nászútjáról.

A távozók miatt lenne kiket pótolni, úgyhogy a klubvezetés minden bizonnyal aktivizálni fogja magát az átigazolási piacon.

