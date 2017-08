Kis szünet után új autóval!

Így most egy hosszabb teszttel készülnek a Mitropa magyar versenyére, a Baranya Kupára, főleg, hogy új autóval indulnak. Bár a típus marad, de most nem egy „N” csoprtos, hanem egy R4-es Mitsubishivel indulnak, amit a várható erős magyar mezőny miatt választottak, hogy az abszolút helyezésük minél jobb lehessen.

Várkonyi Szabolcs: Nagyon várom már a versenyt. Egyrészt az utolsó versenyünk a rosszullétem miatt nem sikerült túl jól, bár szerencsére az utolsó élmények jók voltak, mert a betegség múltával már tudtunk majdnem olyan időket menni, amit elvárnék. Elég hosszú volt a szünet, így ezért is alig várom, de főként, hogy mennyivel tud többet egy R4-es, mint az előző autónk. Ez azért is fontos, mert a Mitropa pontszámaink függenek attól is, hogy az adott versenyen hányadikak vagyunk összetettben, függetlenül attól, hányan indulnak a Mitropa értékelésben. Most a 3. helyen állunk, amit bevallom, szeretnénk megőrizni az év végéig, így elsősorban erre koncentrálunk. Kicsit most változtattak a pályákon a rendezők, szerintem jó irányba, mert Zobákkal és Alsómocsoláddal inkább ralis pályák kerültek a programba, amiket már a kinti versenyeken megszoktunk, nem a széles, lassítótól lassítóig szakaszokkal, bár ilyen részek sajnos most is lesznek, de ez van, ilyen a magyar úthálózat. Bár még nem láttam a nevezési listát, mivel tudtommal Hideg Krisztiánék nem indulnak, esélyünk van a győzelemre, amihez azonban le kéne győzni a szintén nagyon gyors Gassnerékat, akik már tavaly szereztek tapasztalatot a versenyről, így biztosan gyorsabbak lesznek, mint tavaly. Geri ismét csak beesik a Finn Vb-ről, így sok ideje nem lesz pihenni, remélem nem lesz lelombozó számára, ahogy megyünk, a kintiek után!

Makai Gergely: Jól mondja Szabolcs, valóban hétfőn érkeztem a Finn rallyról, ami azért teljesen más verseny, mint a Mitropa, és teljesen más lesz az időjárás is, hisz míg ott inkább fáztunk, itt most az előrejelzések szerint igen forró lesz a hangulat. Nem mellesleg, ettől a melegtől nemcsak a koncentráció lesz a kérdés, hanem a fizikai állapot is, mert rengeteg folyadékot kell pótolnunk, ami nem olyan könnyű egy ilyen versenyautóban. Ettől függetlenül nagyon várom én is, sokat hagytunk ki, tehát épp ideje lesz újra versenyezni, főleg, hogy cél a dobogó.

Támogatóink segítségét köszönjük!

– Hajósi Miklós –

