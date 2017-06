Kisfőnök: A mérlegháznál mindenki előreenged, ugyanis kevesen feltételezik, hogy pótkocsis traktorral érkezem

Egy csöppet sem elégedetlen az idei őszi árpa termésével a Dögén gazdálkodó Mártha József. A kiváló szakemberként ismert felső-szabolcsi gazdának nem sok bíbelődni valója akadt az árpával, mivel csupán 12 hektáron termeli, méghozzá az idén is jó eredménnyel.

– A hagyományos fajta 4,5 tonnát, a Jallon névre hallgató hibrid árpa viszont 7,8 tonnát produkált hektáronként, de hát meg is kapott mindent, amit a szigorú technológiai ajánlás előír – számolt be érdeklődésünkre a gazda. Mártha József hozzátette: – Az árpát a saját állatállományunknak termesztem, hiszen nélküle nincs minőségi sertéshizlalás, de kapnak a juhok, sőt a lovak is ebből a fehérjedús abraktakarmányból.

A nyári betakarítási munka dandárja azonban csak ezután kezdődik a dögei gazda számára. – Úgy néz ki, hogy hétfőn vagy kedden megkezdhetjük a 74 hektár őszi káposztarepce aratását, és rá egy hétre pedig már vágható lesz a búza is, ami az idén 43 hektáron terem a birtokon – számolgatott Mártha József, aki szerint az eddigi csapadékmennyiséggel még úgy-ahogy elboldogultak a kalászosok, de egy jó kukoricaterméshez még kellene a bőséges csapadék.

Hazánk legszebb traktorosa

Bizonyára nem ismeretlen lapunk olvasói előtt Haklik Melinda neve; a nagykállói mezőgazdász mindössze nyolcéves volt, amikor először vezetett traktort, a kombájnra 17 évesen ült fel. Az édesapja már kicsi korában felismerte az érdeklődését, s elkezdte szerelni, vezetni tanítani lányát, aki más férfias tevékenységekben, például a tűzoltásban is helytállt, legutóbb pedig a Gazdász Szépe 2017 cím elnyerésével került a figyelem középpontjába.

Melinda – akit sokan Kisfőnök néven ismernek – manapság a családi vállalkozásban dolgozik, negyven hektáron gazdálkodnak; amikor a közelgő aratásról érdeklődtünk nála, éppen a kombájnt készítették fel a munkára.

– A jövő héten kezdjük az árpa betakarítását, amiből az idén nekünk nem sok van, de utána következhet a többi családtag földje, s esetleg némi bérmunka – válaszolta érdeklődésünkre

Kisfőnök, aki nem a kombájn, hanem egy MTZ fülkéjében ül majd az aratás idején, s hordja a terményt a földekről. Elárulta is, hogy milyen élmények érik ebben a feladatkörben.

– A mérlegháznál mindenki előreenged, ugyanis kevesen feltételezik, hogy pótkocsis traktorral érkezem, azt gondolják, csak annyi terményt viszek, amennyi elfér egy személyautóban – mesélte Melinda, akivel „furcsa­mód” előzékenyebbek a trak­torosok, mint férfikollégáikkal.

– Először meglepődnek, azután rendszerint felajánlják a segítségüket. Bár megoldanám egyedül is, nem sértődöm meg, ha a sokadik fuvarnál akad segítség – tette hozzá az idei Gazdász Szépe.

Hagyományos aratás

Tiszaeszlár környékén szerdán kezdődött az árpa betakarítása, Nagy Tibort mégsem erről faggattuk: hagyományosan Péter-Pál környékén rendezik meg az Eszlári Aratónapot.

– Az aratás a paraszti életben mindig is a legnagyobb hord­erejű dolog volt, ezért éreztük fontosnak a kapcsolódó hagyományok ápolását – emlékezett vissza a rendezvény születésére a polgármester, aki a kezdetektől részt vett a szervezésben.

– Rendszerint nagy az érdeklődés, hiszen az új generációk számára ismeretlenek a kézi aratás, marokszedés és cséplés módszerei, amelyeket az idősebbek nosztalgiával szemlélnek. A megyeszékhelyről, sőt a szomszédos megyékből is sokan érkeznek Tiszaeszlárra az aratónapra – mondta a település első embere számos tapasztalat birtokában, július elsején ugyanis már 17. alkalommal várják a látogatókat.

– Nem csak a kézi aratást mutatjuk be: működés közben lesz látható az önkormányzat cséplőgépe és traktora, amely a két világháború között készült, begyújtjuk a kemencét, az egyházak képviselői megáldják az új kenyeret, s persze számos kulturális műsorral is készülünk – tette hozzá Nagy Tibor.

Közepes termés várható

– Közepes mennyiségű, az utóbbi években csúcsnak számító 2016-oshoz képest kevesebb termést várunk – tájékoztatta lapunkat Rácz Imre. Az agrár­gazdasági kamara megyei elnöke hozzátette, hogy mindennek a száraz hónapok, illetve a jégesők, viharok az okai, jövőre viszont országos lefedettséget biztosító jégelhárító rendszer csökkenti majd a veszteségeket.

– A jövő héttől minden hétfőn összeül az aratási koordinációs bizottság, s az összes érintett bevonásával azért dolgozik, hogy a kenyérnekvaló időben, a lehető legkevesebb problémával kerüljön a raktárakba – tette hozzá Rácz Imre.

KM-GB, HP