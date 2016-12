Kiskarácsony glögivel, s Finnország barátaival

Az ünnepi hangulat megteremtéséhez a résztvevők segítségét is kérik a szervezők, tudtuk meg az egyesület elnökétől, Hudivók Róberttől. Azt szeretnék ugyanis, ha mindenki elhozná kedvenc süteményét, szívesen fogyasztott italát, s a résztvevők néhány ünnephez illő karácsonyi dísszel is készülnének. Mivel a rendezvény ideje alatt a kiskarácsonyok állandó italát, a glögit is felkínálják majd a jelenlévőknek, a megfelelő mennyiség megállapításához elektronikus levélben (nyiregyhazi.magyar.finn.barati.e@freemail.hu), vagy telefonon (06-42-410-450) ma még fogadják a visszajelzéseket.

KM

