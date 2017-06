Kiskorú veszélyeztetése: 170 vádemelés csak a megyében

Megtudtuk: a szülői felelősség a jogok és kötelezettségek összessége, amely a gyermek ellátására vonatkozik. Aki az e feladatából eredő kötelezettségét megszegi, az ellen kiskorú veszélyeztetése miatt büntetőeljárás indulhat. – Mindig a konkrét ügyet kell vizsgálni, hogy a szülők, gondviselők a lehetőségeikhez mérten megtettek-e minden tőlük elvárhatót, tettük eléri-e a büntetőjogi szankcionálás határát – hangsúlyozta dr. Borsodi-Buss Emese, a megyei főügyészség helyettes szóvivője.

– A mai napig visszatérő rémálmom, amikor több mint 20 évvel ezelőtt a fiam magára rántotta a forró levest és leforrázta a combját. Egyetlen percig nem figyeltem rá, mégis évekig vádoltam magam azzal, hogy én vagyok a hibás, mert „ha arrébb teszem a tálat, ha később akarom bezárni az erkélyajtót” nem történt volna meg a baj. Évekig marcangoltam magam:, felelőtlen anya vagyok? – osztotta meg lapunkkal kétségeit Horváth Judit. A kétgyermekes családanya ügyében nem, az Urán kútba esett kisgyermek esetében vizsgálta a rendőrség a szülői felelősség kérdését.

– A rendőrség a törvényben meghatározott magatartás gyanúja esetén indít büntetőeljárást kiskorú veszélyeztetése miatt. Ha a bizonyítékok alapján a bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúját megállapítják, következhet a gyanúsítotti kihallgatás. A nyomozás eredményes befejezés után a rendőrség az ügyészségnek megküldi az ügy iratait vádemelési javaslattal – közölte dr. Fedor Rita, a megyei rendőr-főkapitányság sajtószóvivője.

A tőlük elvárható

– Szabolcs-Szatmár Bereg megyében tavaly több mint 170 esetben emeltek vádat kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt, s az idén is hasonlóan nagy számú vádemelés várható – tájékoztatta lapunkat a megyei főügyészség helyettes szóvivője. Dr. Borsodi-Buss Emese elmondta: kiskorú veszélyeztetése bűntettét követi el az a kiskorú nevelésére, felügyeletére vagy gondozására köteles személy, aki e feladatából eredő kötelezettségét súlyosan megszegi, és ezzel a gyermek testi, értelmi, erkölcsi, vagy érzelmi fejlődését veszélyezteti.

– Csak a súlyos kötelezettségszegés bűncselekmény. Ezért mindig a konkrét ügyben kifejtett magatartást kell vizsgálni, hogy az eléri-e a büntetőjogi szankcionálás határát, a szülők, gondviselők a lehetőségeikhez mérten megtettek-e minden tőlük elvárhatót. Tipikus elkövetési magatartás a gyermek testi fejlődésének veszélyeztetése, amikor a szülő, a gyermekét elhanyagolja, nem az évszaknak megfelelő ruhában járatja, a gyerekek tetvesek, a szülő nem főz, mos, vagy nem megfelelően táplálja gyermekét. Ide tartozik az is, ha valaki bántalmazza a gyermekét, okkal, ok nélkül fenyíti, esetleg különféle eszközzel veri. Ez a szülők fenyítő jogán túl mutat, és büntetőjogilag mindenképpen szankcionálni kell – hangsúlyozta a helyettes szóvivő.

Gyakran előfordul, hogy az egyik szülő italozik és rendszeresen randalírozik, vagy veszekszik otthon. Ha ez a gyermek jelenlétében történik, zavarja a kiskorúakat a pihenésben, iskolai felkészülésben, mely megmutatkozhat a tanulmányi eredményeikben, ily módon ez a gyermek értelmi fejlődését veszélyezteti, s ide sorolható, ha a szülő a gyermeket nem járatja általános iskolába – sorolta Borsodi-Buss Emese.

Lelki terror, megalázás

Az erkölcsi fejlődés veszélyeztetésénél vizsgálják azt is, a kiskorú fel tudja-e fogni, hogy a cselekmény elítélendő. Gyakran előfordul, hogy a szülő bűncselekmény, vagy szabálysértés elkövetésére bírja rá a gyermekét, ilyen esetben kiskorú veszélyeztetése miatt is felelnie kell a bíróság előtt. Ebbe illeszthető az is, ha az egyik szülő rendszeresen megalázza, esetleg bántalmazza a vele együtt élőket, ezzel olyan példát mutat, amely miatt a gyerek hajlamos lehet az agresszióra, és számára ez a konfliktusok kezelésének elfogadott módja lesz. – Az érzelmi veszélyeztetés magába foglalja az úgynevezett lelki terrort, de az érzelmi elhanyagolást is. A lelki terror esetén nincs nyílt erőszak, súlyosabb testi bántalmazás, a hatalmi és döntési helyzetben lévő szülő megalázza a gyermekét. Elhanyagoláskor a szeretet, gondoskodás hiánya veszélyezteti a gyermek egészséges érzelmi fejlődését – mondta a főügyészség helyettes szóvivője, hozzátéve: kiskorú veszélyeztetésének bűntette 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

– A büntetések indítványozásánál mindig mérlegelni kell a veszélyeztetés mértékét. A bíróság tipikusan felfüggesztett szabadságvesztést szab ki az elkövetőkkel szemben, illetve a súlyosabb esetekben nem ritka a végrehajtandó börtönbüntetés sem. Az ilyen ügyekben kötelező a szabadságvesztés mellett a szülői felügyeleti jog megszüntetése iránt is indítványt kell tenni. Ez pedig gyakran súlyosabban érinti a szülőt, mint maga a büntetés – jegyezte meg Borsodi-Buss Emese.

Ítéletet hoztak

A Nyíregyházi Járásbíróság márciusban jogerősen 2 év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte V. Sz. N.-t. A vádlott otthon volt 9 gyermekével, mosáshoz készülődve egy forró vízzel teli lavórt tett a földre. Nem figyelt a másfél éves gyermekére, aki belenyúlt a forró vízbe és a jobb alkarja megégett, de a nő csak másnap vitte orvoshoz. A gyerek 8 napon túl gyógyuló égési sérüléseket szenvedett.

Tavaly októberben a Debreceni Ítélőtábla jogerősen 12 év börtönbüntetésre ítélte D. M. Gy.-t, aki molesztálta lányunokáit, a fiúkat pedig lopni küldte. A nagypapát háromrendbeli szexuális erőszak bűntettében és ötrendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntettében találták bűnösnek. A gyerekeket bántalmazta, nem adott nekik enni, hetente csak egyszer fürödhettek, hiányos ruhában jártak télen is.

Még 2015 áprilisában nem jogerősen 11 év fegyházbüntetéssel sújtott a Nyíregyházi Törvényszék egy férfit, aki molesztálta kiskorú gyermekét. A bíróság B. J.-t folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntettében találta bűnösnek. A másodrendű vádlottat, B. J.-nét, aki tudta, mi történik, de semmit sem tett ellene, kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt jogerősen 1 év 6 hónap, 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönre ítélték.

KM–BM

Saját kútjukba esett bele Urán egy 3 éves kisfiú. A gyerek egyedül játszott az udvaron, amikor az édesanyja egy csobbanást hallott.

