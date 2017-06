Kisvárda Master Good – A Balmazújváros írta a sporttörténelmet

Labdarúgás. Nagy napra virradt vasárnap Balmazújváros és Kisvárda is, hiszen a két kisváros csapatai egymás között döntöttek arról, hogy történetük során először melyikük jut először fel az élvonalba.

Meg is telt a balmazújvárosi ministadion, ám a vendégszurkolóknak korán útra kellett kelniük, ha be akartak jutni, hiszen a csak a helyszínen volt jegyértékesítés, és kevesebb belépőt (306-ot) bocsátottak rendelkezésre, mint amennyire Várdán igény lett volna. Így aztán nem kevesen már délután kettőtől a stadionnál vártak a pénztár nyitására, és a hat órás meccskezdésre.

A csapat busza kevesebb, mint másfél órával a kezdés előtt gördült be a sporttelepre, Révész Attila szakmai igazgató szándékosan szervezte így a programot, hogy a játékosok ne azzal foglalkozzanak, mekkora is a felhajtás a meccs körül. Arra azért maradt idő, hogy a szakvezető levetítse az öltözőben azt a motivációs filmet, amelyben a játékosok családtagjai üzentek a futballistáknak, és mindez a legnagyobb titokban készült.

A meccsen nem estek egymásnak a csapatok, ahogy azt várni is lehetett. Eleinte a Balmaz dominált, aztán viszont felülkerekedett a Várda, hiszen számára csak a győzelem jelentette a feljutást. Gosztonyi András beadása után Rajczi Péter fejesét védte Szécsi Gergő, a kipattanót a kapuba kotorta a vendégek csatára, de már a fejes előtt lesen volt, így hiába kezdett bele a szurkolókkal együtt gólja megünneplésébe. Cseri Tamás kétszer is próbálkozott messziről, majd Gosztonyi András lőtt 30 méteres szabadrúgásból – Szécsi Gergő üggyel-bajjal rendre hárítani tudott. Az első félidő végén nagy volt a vendégfölény, veszélyes várdai szabadrúgással ért véget zárult a meccs első fele, de gól nélkül.

A szünet utáni első húsz perc a Balmazé volt, abban az értelemben mindenképpen, hogy Fekete Ádám előtt három nagy gólszerzési lehetőség is adódott. A harmadik után jött Erős Gábor, a várdai közönségkedvenc, aki egész tavasszal nem kapott lehetőséget, és ez volt pályafutása vélhetően utolsó 25 perce, amit a pályán tölthetett. Meg is kapta Rajczi Pétertől az addig rajta feszülő karszalagot, a szurkolók pedig a kerítésre feszítettek egy „Köszönjük, Erő!” feliratú molinót.

Már belül voltunk az utolsó negyedórában, de a második félidőben még mindig nem jutott el a hazai kapuhoz a várdai csapat, ekkor egyértelműen a Balmazújváros akarata érvényesült. Horváth Zoltán becserélése azt a célt szolgálta volna, hogy ez változzon, és Erős löbbölése után helyzetbe is került a center, de elsodorták a tizenhatoson belül. Ekkor már nagyon nyomott a Várda, és benne volt a veszély, hogy egy kontrából elszalad a Balmaz. És el is szaladt, Zsiga Ervin pedig gólra váltotta az így adódott helyzetet.

Ezzel el is dőlt a feljutás kérdése (azért maradt fszültség a pályán lévőkben, ez akkor is kiderült, amikor a hosszabbításban egymásnak ugrottak a felek, még a kispadról is a pályára futottak a cserék), ha azt vesszük, hogy a Balmazújváros oda-vissza legyőzte a Kisvárdát, akkor a hajdúságiak megérdemelték az élvonalba jutást. Most is bebizonyosodott, Feczkó Tamás legénysége képes az olyan meccseket megnyerni, amelyek a játék képe alapján nem feltétlenül neki állnak. A Kisvárda az első félidőben nyerhette volna meg a meccset, ezt elszalasztotta, így nem a Várda lett a magyar futball történetének 107. újonca. A bronzérmet viszont megszerezte a csapat, és a maga módján ez is sporttörténelem. Csak nem akkora, amekkorát a Balmazújváros írt…

A lefújás után olyat láthattunk a pályán, mint egy nappal korábban a Bajnokok Ligája-döntőben. A győztes ünnepelt, a vesztes a kezdőkörben szomorkodott, majd a kisvárdai csapat és a stáb odavonult a szurkolók elé, és megköszönte azt egész éves biztatást. Emlékezetes, élményekben gazdag esztendő volt, az egyszer biztos!

NB II: 38. forduló

Balmazújváros–Kisvárda Master Good 1–0 (0–0)

Balmazújváros, 2435 néző, v.: Pintér Cs. (Becséri, Vígh-Tarsonyi).

Balmazújváros: Szécsi G. – Bokros, Rus, Tamás L., Virág A. – Kovács Á. (Vólent, 88.), Sigér, Vajda S., Bódis – Zsiga E. (Heffler N., 86.), Fekete Á. (Belényesi, 77.). Vezetőedző: Feczkó Tamás.

Kisvárda: Ivancsics A. – Talabér, Fodor F., Vermes, Vári B. – Horváth A. (Fodor A., 73.), Lucas – Gosztonyi, Oláh G. (Erős G., 66.), Cseri T. (Horváth Z., 79.) – Rajczi. Szakmai igazgató: Révész Attila.

Gól: Zsiga E. (1–0) a 83. percben

Percek, események

83. perc: Kovács Ádám jobboldali beadása után a labda átkerült a túloldalra, ahol Zsiga Ervin lekezelte, majd 12 méterről jobbal a kapu bal oldalába lőtte, 1–0.

