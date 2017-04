Kisvárda Master Good – A kapuson átjutott a labda, a gólvonalon nem

Meseszerű környezetben, az erdő közepén kivájt pályán lépett fel vasárnap a Kisvárda Master Good, tényleg csak a mézeskalácsházikó hiányzott a környezetből. A gól azonban nem váratott magára sokáig a mosonmagyaróvári NB II-es bajnokin, Gosztonyi András szerzett vezetést a messziről érkezett vendégeknek, majd futhatott oda a vendégtáborhoz, hogy az ott helyet húga gratulációját fogadja.

Uralta az első félidőt a Várda, de a veszélyes helyzet nem sok alakult ki a mosoni kapunál, ha csak nem számítjuk ide Fodor Ferenc 18 méteres lövését, amit biztosan fogott a hazai kapus. A másik tizenhatosnál a beívelések elhárítása nem okozott megoldhatatlan feladatot.

A második félidőben sem igen találtak egymáson fogást a csapatok, de amit vezetése birtokában többször jól alkalmazott a várdai csapat, az most is sokáig jól működött: az ellenfél térfelén tudta tartani a labdát. Szöglet utáni kavarodás után Rajczi Péter fejesét és lövését is a gólvonalon blokkolták a hazaiak, és még ki sem bosszankodhatták magukat a várdaiak, egy váratlan ellencsapás végén jött az egyenlítés.

A hátralévő percekre tudott újítani a Kisvárda, Cseri Tamás lövése már átszállt a kapuson, de a visszafutó Deák István a gólvonal elöl kifejelte a labdát. Maradt a döntetlen, ami egyfelől bosszantó, de a riválisok botlásával így is a második hely megszilárdítását jelentette Révész Attila csapata számára.

NB II: 32. forduló

Mosonmagyaróvár–Kisvárda Master Good 1–1 (0–1)

Mosonmagyaróvár, 600 néző, v.: Szilasi (Takács G., Mohos).

Mosonmagyaróvár: Boros T. – Zsirai (Mundi, 56.), Koszó, Deák I., Galambos – Lázár P. – Fekete T. (Németh M., 54.), Schmatovich, Czár (Kószás, 74.), Bartos – Laki B. Vezetőedző: Király József.

Kisvárda: Ivancsics A. – Talabér, Fodor F., Papucsek, Vári B. – Lucas, Horváth A. – Gosztonyi (Bacsa, 70.), Oláh G. (Minczér, 67.), Cseri T. (Horváth Z., 88.) – Rajczi. Szakmai igazgató: Révész Attila.

Gól: Gosztonyi (0–1) a 10., Laki B. (1–1) a 79. percben

Percek, események

10. perc: Cseri Tamás jobbról középre lőtt labdájába Gosztonyi szúrt bele az ötösön, és a labda a jobb alsó sarokban kötött ki, 0–1.

79. perc: Bartos vezette rá a labdát a védelemre, Laki Balázs elé passzolt, s ő 12 méterről jobbal a jobb alsó sarokba lőtte, 1–1.

Mesterszemmel

Király József: – Az első félidőben nem találtuk a Kisvárda játékának ellenszerét, szünet után időnként már jól járattuk a labdát, és a kínálkozó lehetőségünket kihasználva sikerült egyenlítenünk, talán nem érdemtelenül.

Révész Attila: – Igazságtalan az eredmény, mert minden a terveink szerint alakult. A vezetésünk után is uraltuk a mérkőzést, ám nem tudtunk még egy, megnyugtató gólt szerezni. Egyértelmű, hogy győzelmet engedtünk ki a kezünkből.

