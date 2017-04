Kisvárda Master Good – A pályagondok miatt kell a hiányt pótolni

Feljutó helyen áll a Kisvárda Master Good az NB II-ben, és a klub élvonalba beadott licencét hiánypótlásra kötelezték. Sokaknak eszébe jutott a tavalyi eset, amikor hasonló időszakban derült ki, hogy be sem adta a rajtengedélyhez szóló papírokat a klub. Kezdődnek most is gondok?

– Szó sincs ilyesmiről, megkaptuk a hivatalos értesítést, amely szerint egyetlen pontban nem felelünk meg az elvárásoknak, a létesítmény – mondta Révész Attila, szakmai igazgató. – A nyíregyházi stadiont jelöltük meg hazai pályának, ám az nem felel meg a licenckövetelményeknek, hiszen nincs alácsövezve a játéktere. Már felvettük a kapcsolatot, hogy vagy a mezőkövesdi vagy pedig a debreceni létesítménnyel tudjunk szerződést kötni a hiánypótlás beadási határidejéig.

