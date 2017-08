Kisvárda Master Good – A szabadrúgás, mint ziccer

Az elviselhetetlen forróság ideális futballidőre váltott vasárnapra, sőt, a Kisvárda–Zalaegerszeg NB II-es mérkőzés idején inkább a kora őszt idézte már az időjárás. Kapkodták is a lábukat a játékosok, mindkét oldal igyekezett támadófelfogásban futballozni.

Kondás Elemér – aki a korábban szintén Debrecenben dolgozó zalai edzővel, Zoran Szplisjakkal, illetve csapatával találta szemben magát – előzetesen Babati Benjamin megugrásaira hívta fel a figyelmet, ám a fürge zalai szélső a meccs első negyedórájában kétszer is meglódult: előbb ő maga, majd Vernes Richárd fejezte be lövéssel az akciót, de Molnár-Farkas Tamás mindkétszer hárított. Válaszul Matija Misic remekül középre lőtt szabadrúgásáról maradt le egy lépéssel Lukács Rajmond.

Misic szöglet- és szabadrúgásai mindig rejtegettek veszélyt, a legígéretesebb hazai helyzet azonban Oláh Gergő távoli próbálkozásánál alakult ki, de a ballábas lövésben „nem volt elég benzin”, így Szappanos Csaba ki tudta azt kaparni a bal alsó sarokból. Misic szabadrúgásával szemben azonban már tehetetlen volt a zalai kapus, de nem kell magát hibáztatnia, mert az már ilyen rövid idő alatt is kiderült, hogy a horvát származású játékos szintjén a kapuközeli szabadrúgás már-már ziccernek számít.

Szünet után labdabirtoklásban kerekedett ellenfele fölé a Várda, no meg helyzetekben. Oláh Gergő egy percen belül két gólt is szerezhetett volna, előbb lövés helyett a passzt választotta, majd amikor visszakerült hozzá a labda, rá is pörkölte, de a kapus védett.

A ZTE kétségtelenül rendezte a sorait a Gyirmóton kapott ötös után, a hajrában közel is állt az egyenlítéshez, de továbbra is gólképtelen, és ezt kihasználva a Várda megszerezte első – az időjárás alapján feltétlenül – őszi hazai győzelmét.

NB II: 3. forduló

Kisvárda Master Good–Zalaegerszegi TE FC 1–0 (1–0)

Kisvárda, 1290 néző, v.: Nagy R. (Berényi Á., Márkus P.).

Kisvárda: Molnár-Farkas – Zanko, Izing, Vermes, Fodor Á. – Vári B. (Heffler N., 71.), Lucas, Oláh G., Misic (Ilics, 91.) – Délczeg (Horváth Z., 71.), Lukács R. Vezetőedző: Kondás Elemér.

ZTE: Szappanos – Szabó M. (Balázs Zs., 87.), Koszó, Forgács, Bedi – Nagy T. – Fujsz, Dubek, Végh G. (Ekker, 62.), Babati – Vernes (Kertész T., 75.). Vezetőedző: Zoran Szpisljak.

Gól: Misic (1–0) a 39. percben

Percek, események

39. perc: Misic szlalomozott át az egerszegi védőkön, és a kaputól 20 méterre szabadrúgást harcolt ki. A szabadrúgást a sértett végezte el, és ballal a jobb felső sarokba tekerte a labdát, 1–0.

Mesterszemmel

Kondás Elemér: – Nagyon összeszedett, szervezett csapattal találtuk magunkat szemben, de így is többször mögéje tudtunk kerülni a széleken. Sok veszélyes szabadrúgásunk volt, egy ilyen szereztük meg a győztes gólt.

Zoran Szpisljak: – Nagyot küzdött a csapatom, közel állt ahhoz, hogy pontot vagy pontokat szerezzen. Erős karaktert mutattunk, de kicsit naivak is voltunk, és ezt kihasználva szerezte meg a győzelmet a Kisvárda.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA