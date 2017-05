Kisvárda Master Good – A tavasz hetedik pillanata

Érdekes a lélektana a futballnak. Mert bár a kötelezően elvárt győzelmek alkalmával nem rossz korán vezetéshez jutni, de a szerdai kisvárdai NB II-es bajnoki első gólja sokaknak eszébe jutott, hogy hasonló rajt után meg kellett szenvedni a sikerért és Mosonmagyaróváron, a vasárnapi 1–1 alkalmával sem kellett tíz perc ahhoz, hogy vezessen a Várda.

Még megnyugtatóbb lett volna a helyzet, ha a játékvezető kiállítja a gólvonalon kezező Berde Istvánt. A gól meghozta az esőt, de mindez nem zavarta a félidő középen háromról négyvédős szerkezetre váltó Várdát a labdatartásban. Ez, illetve a harmadik sarokrúgás meghozta a második gólt, így tehát jobb volt az arány attól, amit a futballigazság tart, miszerint egy szöglet fél gól. Lucas Bertucci fejesből talált a kapuba, ami igazán ritka alkalmak egyike.

A második félidőben is az történt a pályán, amit a hazaiak akartak, Bacsa Patrik és Fodor András is szerezhetett volna gólt, de kimaradtak a helyzetek. Bátrabb játékra váltott a Siófok is, de egyetlen pillanatig sem forgott veszélyben a várdai vezetés, még akkor sem, amikor a hajrában Ivancsics Alex kapusnak is támadt némi dolga egy kifutással és egy Czvitkovics Péter-szabadrúgás utáni védéssel. Mindezt csak félhomályban láttuk, mert a borús időben szinte teljesen besötétedett a végére.

Az viszont világos, hogy tavaszi hetedik hazai meccsen megszületett a hetedik várdai győzelem, a csapat veretlenségi sorozata pedig immár tizenegy részből áll.

NB II: 33. forduló

Kisvárda Master Good–BFC Siófok 2–0 (2–0)

Kisvárda, 800 néző, v.: Erdős (Varga G., Szert).

Kisvárda: Ivancsics A. – Fodor F., Rjasko, Izing – Hei, Lucas, Horváth A., Fodor A. (Délczeg, 77.) – Cseri T. (Szabó P., 58.), Gosztonyi (Rajczi, 70.), Bacsa. Szakmai igazgató: Révész Attila.

Siófok: Tajti N. – Tamaskó (Elek B., 56.), Gál M., Czingráber, Mogyorósi – Berde, Micsinai – Kozma R. (Nagy D., a szünetben), Czvitkovics, Kovács D. (Gréczi, 69.) – Berki P. Vezetőedző: Disztl László.

Gól: Gosztonyi (11-esből, 1–0) a 6., Lucas (2–0) a 35. percben

Percek, események

6. perc: Cseri Tamás baloldali szöglete után tumultus alakult ki a siófoki kapu előtt, végül Erdős József játékvezető a tizenegyespontra mutatott, mert a gólvonal előtt fekvő Berde kézzel ért a labdához. A büntetőből Gosztonyi a balra vetődő kapus mellett a jobb alsó sarokba gurított, 1–0.

35. perc: Cseri Tamás baloldali szögletéből Lucas a rövid saroknál, 5 méterről a kapu jobb oldalába fejelte a labdát, 2–0.

Mesterszemmel

Révész Attila: – Nagyon jó szellemben kezdtük a mérkőzést, a frissebb játékosok nagy energiát fektettek a játékba. Az első gól nyugtatólag hatott, onnantól kezdve a saját stílusunkban játszhattunk. A második félidő nyíltabb volt, összességében magabiztosan hoztuk a meccset.

Disztl László: – Az első félidőben kicsit lassan, pontatlanul kezdtünk, nem sikerült tervezett letámadást megvalósítani, és a könnyen megítélt tizenegyes értékesítése után nyugodtan játszhattak a hazaiak. Szünet után bátrabban játszottunk, de helyzetet nem tudtunk kialakítani.

