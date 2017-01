Kisvárda Master Good – Befutott egy nem várt próbajátékos is

Kevés új arc tűnt fel a Kisvárda Master Good ezévi első edzésén, mégis koncentrálnunk kellett, hogy a szinte felismerhetetlenségig beöltözött labdarúgókat azonosítani tudjuk. Talán három éve olyan jó időben kezdte az évet a csapat, hogy a többség rövid nadrágot vett fel az első gyakorlásra, most csak Gosztonyi Andrásnak látszott ki a térde, és inkább csak a játékosok szeme villant ki a ruházat alól.

Szóval, egyelőre csak Horváth Zoltán és Kornutjak Volodimir az új arc (meg a néhány kárpátaljai fiatal, akik próbajátékra érkeztek), de igazából ők sem, hiszen mindketten futballoztak már Kisvárdán. Előbbi várdai nevelés, és 2013-ban Egerből éppen Debrecenbe szerződött volna, amikor a nevét összefüggésbe hozták a fogadási csalással, emiatt parkolópályára került. „Vova” pedig féléves nyírbátori kitérő után jelentkezett újra edzésre az anyaegyesületénél.

Ki tudja, hamarosan újabb játékos csatlakozik a kerethez. Már az egymás közti játék ment a műfüves pályán, amikor egy fiatalember afelől érdeklődött a tréninget figyelőktől, hogy miként lehet oda beszállni. A kezdetben csak viccnek tűnő kérdése komolyra fordult, és jelezte, szívesen kipróbálná magát – a szerelése már nála is volt a hátizsákjában. Kompetencia hiányában az önkéntes, bevallása szerint Szabolcsveresmartról érkező próbajátékost későbbre rendelték vissza, hiszen a szakmai igazgató, Révész Attila angliai tanulmányútja miatt az első gyakorlást kihagyta, ő csak kedden veszi át az irányítást. Azt azért elárulták a jelöltnek, hogy ennél jóval alaposabb a játékoskiválasztás az NB II-es csapatnál.

A csapatkapitány, Erős Gábor az elsők között lépett ki az öltözőből, és miközben nyilatkozott, nem úszta meg a társak zrikálása nélkül. Persze „Gabi bácsi” rutinosabb annál, semmint, hogy zavarba jöjjön egy kis hógolyózástól, illetve a feléje eltérített labda megzabolásától.

– Nem az első felkészülésem a mostani, és nem is a második, csak itt, Kisvárdán már a harmadik téli alapozásomba vágok bele – mondta Erős Gábor. – Családi körben, pihenéssel teltek az elmúlt hetek, no meg az egyénre szabott edzésterv teljesítésével. Egyelőre nincs nagy változás a keretben, de ez a csapat jól teljesített az ősszel, persze a Budaörs ellen hazai pályán elveszített utolsó meccs azért nyomot hagyott bennünk. A csapattól jó szereplést, magamtól az őszi háromnál több gólt remélek, de mindig elmondom, nem az a fontos, ki talál be, hanem az, minél többször nyerjünk.

Nem tagja már a csapatnak Miroszlav Grumics, akivel az őszi szezon végén bontottak szerződést, Lengyel Béla, aki sérülése miatt fél év eltelte után anélkül távozott Kisvárdáról, hogy egyetlen meccset játszott volna, Kardos Norbert pedig Kazincbarcikára került kölcsönbe. Az első gyakorláson megjelent 29 futballistának – Révész Attila távollétében – a Kovács János, Kocsis János, Petranics Szergej edzőtrió dirigálta a foglalkozást.

– Szerdán és pénteken kettő, a hét többi napján egy edzése lesz a csapatnak – mondta a menetrendről a hármak doyenje, Kovács János. – A felmérések arról árulkodnak, hogy a játékosok jó állapotban tértek vissza a szabadságról, jó alapokról kezdhetjük a munkát. Az első edzőmeccsünket a jövő hét végén a Nyírbátorral játsszuk.

Addigra talán a bejelentkező próbajátékos sorsa is eldől…

Megint lesz edzőtábor

Miként tavaly, ezúttal is a törökországi Antalyába utazik a kisvárdai csapat, hogy az itthonitól jobb körülmények között készüljön bő egy hetet a február 18-i bajnoki rajt előtt. A várdaiak január 26. és február 4. között tartózkodnak majd Törökországban, ahol a tervek szerint négy edzőmeccset is játszanak.

