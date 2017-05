Kisvárda Master Good – Beszédes a tabella, de azért nem minden

Lehetne itt mellébeszélni, hogy kisvárdai szempontból ez is egy mérkőzés a sok közül, de a feljutó helyen megvívandó megyei rangadó aligha sorolható ebbe a kategóriába. Vagy mégis?

– Álszent dolog lenne, ha ezt állítanánk – jelzi az NB II-es megyei rangadó előtt Révész Attila, a Kisvárda Master Good szakmai igazgatója, hogy nem beszél mellé. – A Nyíregyháza a tradíció és az anyagi lehetőségek alapján a legmeghatározóbb klub a megyében, ennélfogva kevésszer fordult elő, hogy szabolcsi riválissal játszhatott. Ha pedig mégis, akkor az volt a ritka, hogy az ellenfél jobb pozícióban állva léphetett ellene pályára, ahogy azt mi most elmondhatjuk magunkról. Bőven benne van a pakliban, hogy vasárnap számunkra kedvezőtlen eredmény születik, de jelenleg húsz pont az előnyünk a megyei riválissal szemben, vagyis már eldőlt, hogy a bajnokság végén megelőzzük őt. Ez pedig arra utal, hogy ezt a szezont mi célirányosabban oldottuk meg. Egyúttal kiderült, hogy a futballban nem mindent a pénzügyi lehetőségek határoznak meg, hanem fontos a szakmaiság is.

A táblázaton elfoglalt helyezés és a pontszámbeli különbség azt is jelenti egyben, hogy a Kisvárda tekinthető a mérkőzés esélyesének?

– Nem hagyható figyelmen kívül a tabella, ami most mellettünk szól – felelte Révész Attila, aki éppen tíz éve került a Szparihoz, ahol ötven NB I-es meccsen ült a kispadon. – Tudom, hogy ezzel felpiszkálom a hazaiakat, de így is van ez rendjén, a helyükben én is meg akarnám mutatni, hogy a táblázat ellenére mi vagyunk a jobbak. Az ilyen presztízsmeccsek előtt azt is el szoktuk mondani, hogy nem számít a pillanatnyi helyezés, és bizony, ha visszagondolunk az őszi mérkőzésre, az is teljesen kiegyensúlyozott volt, holott akkor is mi számítottunk talán valamivel esélyesebbnek.

Az az 1–1-re végződött október 29-i mérkőzés Véber György vezetőedző premierjét jelentette, azóta viszont a középiskolás éveit Kisvárdán töltő Dajka László a Szpari trénere. Megnehezítette a felkészülést az ellenfélnél történt többszöri edzőváltás?

– Nem szokványos helyzet, az biztos, ugyanakkor látszik, a nyíregyházi csapat hatalmas javuláson ment át az elmúlt meccseken, márpedig ilyen rövid idő alatt képtelenség, hogy ennyire megváltozzon a szemlélet – így Révész Attila. – Vagyis, ezek a játékosok nem felejtettek el futballozni, inkább azok felelőssége lehet a rosszabb szereplés, akik edzőkérdésben rosszul súgtak a tulajdonosnak. Maradva azonban a saját házunk tájánál, a motivációval nem kellett külön foglalkoznom, sok nézőre és jó mérkőzésre van kilátás, győzelemre törekszünk majd.

És az is szóba került, hogy milyen következménnyel járhat a jó eredmény elérése?

– Nem, ezzel nem foglalkozunk, van még hátra öt forduló, valamennyi riválisnak lesz még nehéz mérkőzése, mint amilyen számunkra a vasárnapi – felelte Révész Attila, hozzátéve, hogy alakuljon bárhogyan a bajnokság vége, a klub hosszútávú koncepcióját nem befolyásolja.

Fotó: Pusztai Sándor

