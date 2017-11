Kisvárda Master Good – Bosszantó, de elfogadható is egyben

A második és a harmadik helyezett találkozott egymással vasárnap kora délután Kisvárdán, az NB II rangadóján, de amíg a feljutó helyen álló hazaiak az előző öt meccsükből csak egyet adtak döntetlenre (Nyíregyházán), a másik négy meccsüket megnyerték (plusz a Ferencvárost is a Magyar Kupában), addig a harmadikként tőle kilenc ponttal leszakadó Kazincbarcika ezidő alatt csak egyszer győzött és háromszor is kikapott.

Az újoncként így is várakozás felett szereplő borsodiak azonban nem ijedtek meg ellenfelük eredménysorától, és bátor játékkal kezdtek. Igyekeztek az ellenfél térfelén tartani a labdát, akár olyan áron is, hogy letámadták, és hibára kényszerítették az ellenfelet. Nem tudott kibontakozni, és ennélfogva támadni sem a Kisvárda, az első szélről érkező beadásra a 25. percig kellett várni, amelyet nyomban követett a második, de helyzet nem alakult ki a vendégcsapat kapuja előtt. Nem úgy a 32. percben, amikor Matija Misic szabadrúgása után Horváth Zoltán fejelhetett ajtó-ablak helyzetből, de nem találta el a célt. De legalább éledezett a Várda, aminek a 39. percben is jelét adta, amikor egy szépen megkomponált akció végén Lucas Bertucci csavart 16 méterről kevéssel a jobb alsó sarok mellé.

A szünet tehát a Barcikának jött jobban, abból a szempontból is, hogy a második játékrészre megtört a várdaiak első játékrész végén tapasztalt lendülete. Rengeteg volt a párharc, és kiderült, ezen a téren nagyon jól felvértezett az újonc. Mégis váratlanul szerzett vezetést a Barcika, hiszen az első kaput eltaláló lövéséből betalált, lezárva Zöldesi Illés 509 perces kapott gól nélküli sorozatát.

A gólra kettős cserével reagált Kondás Elemér vezetőedző, és gyorsan jött is az egyenlítés, igaz, nem a pályára lépő friss erők, hanem a megvillanó Matija Misic, Brana Ilics duó jóvoltából. Mivel hátra volt még bő húsz perc, a győzelem reménye is felcsillant a hazaiak számára, és nyomban az egyenlítés után Mihajlo Rjasko fejelhetett volna gólt, de szöglet után kísérlete elkerülte a kapu bal oldalát.

A hajrában érett a kisvárdai gól, egymás után harcolták ki a szögleteket, de a barcikai elhárították a légi veszélyt. Misicnek volt még egy kecsegtető lehetősége, de lecsúszott a lábáról a labda, így maradt a döntetlen. Ez hazai szempontból egyfelől bosszantó, mert azért összességében a Kisvárda állt közelebb a győzelemhez, másrészt el is lehet fogadni, mert a közvetlen rivális nem tudott közelebb kerülni a második helyezetthez.

NB II: 16. forduló

Kisvárda Master Good–Kazincbarcikai SC 1–1 (0–0)

Kisvárda, 1410 néző, v.: Pillók (Mohos, Kormányos).

Kisvárda: Zöldesi – Izing, Rjasko, Papucsek – Lucas – Melnik, Délczeg (Heffler N., 63.), Misic, Hej (Vári B., 78.) – Horváth Z. (Lukács R., 63.), Ilics. Vezetőedző: Kondás Elemér.

Kazincbarcika: Somodi – Palmes, Heil, Belényesi Cs., Lőrincz P. – Burics, Hegedűs D. – Engel (Kristófi, 76.), Sigér Á., Micsinai (Mikló, 68.) – Boros G. (Bene A., 84.). Vezetőedző: Vitelki Zoltán.

Gól: Hegedűs D. (0–1) az 59., Ilics (1–1) a 69. percben

Percek, események

59. perc: Engel ívelt jobbról középre, Hegedűs Dávid átvette a labdát, kapura fordult vele, és 12 méterről a bal felső sarokba lőtte, 0–1.

69. perc: Misic ívelt balról a túloldalra, ahol a jó ütemben érkező Ilics éles szögből, 5 méterről a jobb alsó sarokba lőtte a labdát, 1–1.

Mesterszemmel

Kondás Elemér: – Ellenfelünk igazolta jó hírét. Harcos mérkőzés volt, az első félidő második felében már jól játszottunk, a második játékrészben pedig az kellett ahhoz, hogy elkezdjünk futballozni, hogy gólt kapjunk. A végén mentünk előre, de ebben a mérkőzésben ennyi volt.

Vitelki Zoltán: – Minden játékosom megtett mindent azért, hogy a remek erőkből álló csapat otthonában pontot szerezzünk. Ez számunkra nagy fegyvertény, még akkor is, ha a támadójátékunkból hiányoltam az önbizalmat.

