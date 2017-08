Kisvárda Master Good – Csak kiegyensúlyozottan!

A bajnokságban még veretlen, a szombati (kezdés 17.30-kor) ellenféllel szemben viszont még nyeretlen a kisvárdai NB II-es futballcsapat. Az NB I-ből kiesett Gyirmót FC Győr ellen 2013-ban hazai pályán gólnélküli döntetlent ért el a Várda, majd 2015 őszén a hajrában kapott góllal 1–0-ra veszített, idegenben pedig két iksz, egy 1–1 és egy 0–0 a mérleg.

Úgyhogy szoros csatákat hozott eddig a két csapat mérkőzése, és miként a korábbi két alkalommal, most is a bajnokság kezdeti szakaszában találkoznak a felek. Minden esély megvan arra, hogy a várdaiak megszerezzék az első Gyirmót elleni győzelmüket, de éppen a múlt heti, Zalaegerszeg elleni meccs (1–0) igazolta, hogy nem könnyű a látszólag padlón lévő csapat ellen játszani.

– Megint olyan riválist fogadunk, amelyik súlyos vereséget szenvedett a legutóbbi fordulóban, ráadásul a Gyirmót két egymást követő meccsen két különböző arcát mutatta, hiszen a Zalaegerszeg ellen aratott öt nullás győzelme után szintén hazai pályán kapott ki három nullra a Nyíregyházától – mondta Kondás Elemér, a várdaiak vezetőedzője. – Ezzel szemben a mi teljesítményünk jóval kiegyensúlyozottabb, bízom benne, hogy ezt majd a szombati mérkőzés után is elmondhatjuk magunkról. Ebben az osztályban nincs könnyű mérkőzés, fegyelmezetten, koncentráltan kell futballozni, ahogy azt legutóbb is tettük. Abból is tanulnunk kell, hogy akkor kell eldönteni a mérkőzést, amikor arra lehetőségünk van, a Zete ellen az első félidőben több helyzetet is kihagytunk, így a végéig izgulnunk kellett a győzelem miatt. Biztos vagyok benne, hogy most is odaérünk majd az ellenfél kapuja elé, a kérdés, hogy milyen lesz a helyzetkihasználásunk.

A Gyirmót legutóbb az élvonalban szerepelt, de a kerete jelentős mértékben átalakult, hiszen a légiósaitól meg kellett válnia.

– Azért maradtak tapasztalt, élvonalbeli rutinnal rendelkező játékosaik, tehát lesz kikre odafigyelnünk – véli Kondás Elemér. – Ugyanakkor elsősorban a saját csapatunkra koncentrálunk, még ha tudjuk is, hogy mik az ellenfelünk erényei. Bízom benne, hogy megvalósulnak azok az elképzeléseink, amelyekről előzetesen úgy gondoljuk, hogy nyerő húzások lehetnek.

A szakvezető továbbra sem számíthat a combizom-sérülés miatt a sorból kidőlt Gosztonyi Andrásra, illetve a bajnoki rajt előtt térdsérülésen átesett Mihail Rjaskóra. Jó eséllyel az a kezdőcsapat lép majd pályára, amelyik a Zalaegerszeg ellen.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA