Kisvárda Master Good – Csalódás és megnyugvás is egyben

Igaza volt Révész Attilának. Azok után is felkelt a nap, hogy kiderült, a Kisvárda Master Good csapata nem jutott fel az NB I-be. Az utolsó fordulóban Balmazújvárosban veszítette az NB II-es futballcsapat azt a mérkőzést (1–0), amelyet ha megnyert volna, akkor most az élvonalbeli folytatásra készülhetne, így viszont az ellenfél örülhetett.

Tavasszal idegenben gyengélkedett a Kisvárda, kilenc mérkőzése közül csak egyet tudott megnyerni, a rangadókat pedig Soroksáron, Felcsúton, Nyíregyházán és Balmazújvárosban is elveszítette. A Balmaz az utolsó fordulóig az első öt helyezett elleni hazai meccseit rendre elveszítette, az utolsó körben azonban javított ezen a statisztikán, így készülhet az osztályváltásra. Kisvárdán pedig a tavalyi negyedik helyezés után a mostani bronzzal még közelebb kerültek az NB I-hez, de az áttörésre még várni kell. Erről is beszélgettünk Révész Attilával, a Kisvárda szakmai igazgatójával, aki innentől kezdve a klub irányítása körüli feladatokra koncentrál.

A tavalyi után ezúttal még közelebb voltak az élvonalhoz. Lesz még harmadik esély?

Révész Attila: Egész biztosan. Tapasztalhattuk, hogy azok a klubok, amelyek túl gyorsan jutnak fel az NB I-be, azok gyorsan alá is szállnak, és nehezen tudják megállítani a további zuhanásukat. Mi tudatosan építjük a klubot, évről évre lépünk előre, de ha a realitást nézzük, most még nem voltunk készen az első osztályra. Edzőként csalódás, hogy lemaradtunk a második helyről, vezetőként viszont megnyugvás, hiszen nagy bajban lennénk, ha most az élvonalra kellene igazolnunk. A légiósok korlatázása miatt magyar futballistákat kellett volna elsősorban keresnünk, az ő áruk viszont éppen ezért alaposan megnőtt, esélyünk sem lett volna megfizetni őket.

És jövőre lehet egyértelmű cél a feljutás?

Révész Attila: Az is lesz. Épül a stadionunk, ha feljutnánk, akkor sem kellene albérletbe költöznünk, most viszont Debrecenben lett volna a hazai pályánk. Lesz változás a keretben, de a csapat váza együtt marad, arra pedig lehet építeni.

Tudatosult önben, hogy egy ideig a mostani volt az utolsó mérkőzése a kispadon? Hiszen június tizenötödikétől Kondás Elemér a csapat vezetőedzője.

Révész Attila: Ezzel nem foglalkoztam. Másabb lenne a helyzet, ha a klubtól is elköszöntem volna, de ilyenről szó nincs, a sportigazgatói feladat is nagy kihívás, és úgy érzem, hogy most abból a pozícióból tudom leginkább segíteni a csapatot. Az pedig nem zérható ki, hogy leszek még a csapat edzője, addig is a klubot szeretném építeni tovább, Kondás Elemérnél pedig jó kezekben lesz a csapat.

Túl van az első megbeszélésen a játékosokkal. Ki megy és ki marad?

Révész Attila: Fiatalítani szeretnénk, ezért elköszöntünk Minczér Tibortól, Rajczi Pétertől, játékosként Erős Gábortól és Fodor Andrástól is, utóbbi a munkája mellett már nem tudja vállalni ezt a szintet. A kölcsönben lévő játékosaink közül Talabér Attila az MTK-hoz, Bacsa Patrik a Diósgyőrhöz tér vissza. Szabó Péternek egy évig még érvényes a szerződése, de a több játéklehetőség reményében vele azt beszéltem meg, hogy kereshet magának új csapatot, és Toma Györgyöt is kölcsönadnánk. A lejáró szertődésű játékosok közül Fodor Ferenc és Horváth Adrián is úgy kezdte meg a szabadságot, hogy abban maradtunk, még egyeztetünk egymással, és a mi ajánlatunkra várnak.

Érkezők, kiszemeltek?

Révész Attila: Most kezdődnek meg a tárgyalások, hiszen az utolsó fordulóig meglévő bizonytalanság miatt ezügyben nem tudtunk lépni. A következő bajnokságban 1997-es és 1998-as születésűek lesznek a kötelezően szerepeltetendő fiatalok, őket kell megtalálnunk, és itt számítunk kárpátaljai kapcsolatainkra is. Visszavárjuk a cigándi kölcsönjátéka után Molnár Róbertet, a szintén a mi játékosunknak számító Kornutjak Volodimir valamint Karacs Péter és Tihanyi Olivér sorsa később dőlhet el.

Még egy gól a nevük mellett

Miután kiderült, hogy a 37., tehát utolsó előtti fordulóban a Cegléd csapatának színeiben Nagy Sándor jogosulatlanul, öt sárga lap birtokában lépett pályára, az MLSZ megváltoztatta a május 28-án lejátszott, 2–0-s kisvárdai sikerrel végződött meccs eredményét, és hivatalosan 3–0-ra nyertek a hazaiak. Mindez sem a feljutás, sem pedig a kiesés végeredményét nem befolyásolta, csupán a várdaiak gólkülönbsége javult tovább.

