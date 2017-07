Kisvárda Master Good – Cseri Tamás Mezőkövesden folytatja

Két Kisvárdán töltött év után Cseri Tamás az NB I-es Mezőkövesd játékosa lett. A támadósor mindkét szélén bevethető futballista 2007 óta íródó profi karrierje során csupa NB II-es csapatban szerepelt, a Mosonmagyaróvár, a Pécs, a BKV Előre, a Gyirmót és a Kisvárda színeiben összesen 251 másodosztályú mérkőzésen lépett pályára, ebből hatvanhatot játszott Várdában, 22 góljából ötöt szerzett legutóbbi csapatában. Az élvonalban sosem szerepelt még, és azzal, hogy a Kisvárda az előző bajnokság végén lemaradt a feljutásról, ismét szertefoszlott az álom. Időközben azonban befutott a Mezőkövesd ajánlata, amely azután vált aktuálissá, hogy a borsodi klub eladta a Puskás Akadémiának Molnár Gábort.

– Cseri Tamást kivásárolta a jövő nyárig érvényes szerződéséből a Mezőkövesd – jelentette be a hírt Révész Attila, a Kisvárda Master Good sportigazgatója. – A játékosnak nagy álma volt, hogy NB I-ben szerepeljen, ennek nem állhattunk útjába, hiszen huszonkilenc évesen meglehet, a mostani az utolsó lehetősége erre. A két klub is jó kapcsolatot ápol egymással, így mi is gyorsan megegyeztünk az üzlet részleteiben. Cseri Tamás két szép évet töltött Kisvárdán, sok segítséget nyújtott a csapatnak, ezt is figyelembe vettük, amikor nem görgettünk akadályt eléje.

Ugyanakkor az sem titok, a klub is jól járt az üzlettel, amin belül három játékos is Kisvárdára érkezik Mezőkövesdről. Egyikük, Heffler Norbert már a szombati, kassai edzőmeccsükön pályára is lép, a másik nagy valószínűséggel Fótyik Dominik lesz, és lehetőségünk nyílik még egy mezőkövesdi játékos megszerzésére.

A kisvárdai csapat szombati edzőmeccse 17 órakor kezdődika szlovákiai Lokomotova Kosice otthonában.

