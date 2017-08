Kisvárda Master Good – Csillagos ötös jár a sorozatért

Az első félidő alapján kevés esély mutatkozott arra, hogy akkora fölénnyel nyer a Kisvárda Master Good, ahogy azt végül megtette a Csákvár elleni vasárnapi NB II-es bajnokin. A vendégek kapufát lőttek, sőt szünet után is övék volt az első két lehetőség, de a 49. percben már a várdaiak vezettek, és végül 3–0-ra nyertek.

– Az első félidőben inkább csak lehetőségeink voltak, kimondottan nagy helyzetünk nem, és amikor Jelena Richárd, a vendégek támadója a kapufát találta el, akkor meg is ijedtünk egy picit – foglalta össze a történteket Kondás Elemér, kisvárdai vezetőedző. – Szünet után már sokkal pontosabban játszottunk, megvolt bennünk az az elszántság és erő, ami kellett ahhoz, hogy fel tudjuk őrölni az ellenfelet. Nagyon szép gólokat is szereztünk, összességében pedig a játékosok rengeteg energiát fektettek ebbe a mérkőzésbe, ennek lett méltó jutalma a megérdemelt három pont.

A meccs képének megváltozásában egyértelmű szerepe volt a szünetben becserélt Brana Ilicsnek. Ekkora hatása van egy jó formában lévő futballistának a csapat teljesítményére?

– Brana Ilics úgy került hozzánk, hogy játékhiánnyal küzdött, és mivel szerdán végigjátszotta a siófoki bajnokit, ezért most a második félidőben számoltunk vele – felelte Kondás Elemér. – Ahogy beállt, szinte azonnal adott egy gólpasszt szögletből, és a rutinja valamint a játékintelligenciája révén nagy segítségére volt a csapatnak a fáradó ellenféllel szemben. Aztán kiosztott még egy gólpasszt, miközben a labdát is jól megtartotta, és az összjátékban is remekül résztvett. Ő maga is szerezhetett volna további gólokat.

Miután az MTK is éppen három góllal győzött vasárnap, a többiektől öt ponttal meglépő éllovas duó tagjai között nem történt változás, vagyis eggyel jobb gólkülönbségének köszönhetően a Kisvárda megelőzi a nagymúltú fővárosi klubot. A várdaiak ötödik mérkőzésüket nyerték meg zsinórban, amivel egyfajta sporttörténelmet írtak, hiszen az NB II-ben ilyen jó sorozatuk még nem volt.

– Ugyan nekem edzőként már megadatott hasonló jó sorozat, de nagyon jó érzés, hogy a Kisvárdával is ilyen jó szériát futunk – mondta Kondás Elemér. – Ezzel a mondattal azonban le is zárhatjuk a kérdést, hiszen arra törekszünk, hogy a következő mérkőzést is meg tudjuk nyerni. Így voltunk ezzel a korábbi sikerek után is. Külön öröm számomra, hogy ismét három gólt tudtunk szerezni, bár volt még több lehetőségünk is. A támadóink jól teljesítenek, de a többiekre sem lehet panasz, a fiatalok is egyre érettebb teljesítményt nyújtanak.

Utóbbiak közül a vasárnap huszadik születésnapját ünneplő Fodor Ákos eddigi legjobb kisvárdai teljesítményét nyújtotta, nagy szerepe volt a második gólban, és utána is adott egy ziccerpasszt Brana Ilicsnek.

