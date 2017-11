Kisvárda Master Good – Dobogósok várkerti derbije

Mi a rangadó, ha nem a második és a harmadik helyezett találkozója? Ez még akkor is így van, ha az NB II-es bajnokság előtt, 15 forduló eltelte után nem feltétlenül a Kisvárdát és a Kazincbarcikát várta ezekbe a pozíciókba a futballszakma. És rangadó akkor is, ha éppenséggel az egy helynyi különbség pontszámban kilenc egységnyi távolságot is jelent a felek között. Úgyhogy vasárnap (kezdés 13.30-kor) újabb komoly erőpróba vár a várdai csapatra a Várkertben.

– Most már nem feltétlenül csak arról van szó, hogy a Kazincbarcikát viszi az újoncok lendülete, hiszen már tartósan jó pozíciót foglalnak el, ami elismerésre méltó – próbálta megfejteni az ellenfél jó szereplésének titkát Kondás Elemér, a kisvárdaiak vezetőedzője. – Az elején sok pontot szereztek, aztán volt ugyan egy-két megtorpanásuk, de azokból az apróbb hullámvölgyekből is szépen kijöttek, amit a Zalaegerszeg elleni legutóbbi kettő nullás győzelmük is jelez. Tizennyolc gólt szereztek és tizenhetet kaptak, vagyis nem játszanak gólzáporos meccseket, de zsinórban nyertek egy nullra, ami a jó csapatok sajátja. Az utóbbi időben bennünket is valami hasonló jellemez, nyilván szeretnénk folytatni a jó sorozatunkat. Az sem baj, ha csúnya játékkal nyerünk, annál legalábbis jobb, mintha remek futballal nem érnénk el a célt. A legjobb persze az lenne, ha a játékkal és az eredményességgel sem lenne baj, de az ilyen jellegű meccseken a három pont begyűjtése az elsődleges.

Kondás Elemér szívéhez kedves ellenfelet fogad a csapata, hiszen szép éveket töltött el Kazincbarcikán.

– Hét évig futballoztam Barcikán, ráadásul az egy nagyon szép időszak volt, hiszen osztályozót vívhattunk az élvonalba jutásért, illetve a Magyar Kupában bejutottunk a legjobb négy közé – emlékezett játékoskarrierje egyik fontos állomására a várdai edző. – De azok az idők elmúltak, most a kollégákkal és a játékosokkal együtt azon dolgozunk, hogy eredményesek legyünk egykori csapatom ellen.

Ezügyben a szakmai stáb nem számolhat a deréksérüléssel bajlódó Vermes Krisztiánra, a bokaszakadás után felépülőben lévő Oláh Gergőre és az öt sárga lapos Sergiu Olteanra. A vendégeknek is lesz hiányzójuk, hiszen a Zete elleni második gólt szerző Süttő Attilát ki is állították, és négy meccsre szóló eltiltást kapott.

Kedden jön a Puskás is

Miként a Ferencváros, úgy a Puskás Akadémia elleni Magyar Kupa-meccset is egy nappal korábban, kedden játsszák le a televíziós közvetítés miatt Kisvárdán, így a legjobb 16 közé jutásért kiírt találkozóra november 28-án, 12 órakor kerül majd sor. Ezzel párhuzamosan változhat a várdai csapat november 26-ára kiírt soproni bajnokijának időpontja, amelyre vagy 24-én pénteken vagy másnap, szombaton kerül sor.

