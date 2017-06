Kisvárda Master Good – Döntő az ezüstért és a feljutásért

Lejátszottak 37 mérkőzést azért, hogy egyetlen találkozón dőljön el a sorsuk. A vasárnapi Balmazújváros–Kisvárda Master Good NB II-es bajnoki után az egyik csapat tagjainak kiosztják az ezüstérmeket, és azok birtokosai NB I-es csapatnak vallhatják majd magukat. Bármelyik fél is legyen a kedvezményezett, történelmet ír, hiszen egyik klub sem szerepelt még az élvonalban.

Nagy utat tett meg a Kisvárda, hogy idáig eljuthasson, mint ahogy Révész Attila szakmai igazgató is sok mindent megélt a kispadon, megfordult az élvonalban is, de talán ő sem vitatja: edzői pályafutása legnagyobb jelentőségű kilencven perce előtt áll. Erre készülve nyilván tudta: a fizikai, a taktikai vagy a mentális felkészülésre kell-e a lényeget helyezni.

– A szintentartáson volt a hangsúly, hiszen a kulcsembereink fáradtak, de az utóbbi meccseken megmutatták, hogy van még bennük tartalék, és remélem, vasárnapra is maradt még a munícióból – mondta a szakvezető. – Taktikázni nem taktikáztuk agyon magunkat, úgy vagyunk vele, játsszunk a saját stílusunkban, alkalmazkodjon hozzánk az ellenfél. Ami pedig a mentális részt illeti, ezen a téren a tisztánlátást tartottam fontosnak. Azt, hogy mindenki tudja, milyen következményei is lehetnek a vasárnapi mérkőzésnek. Ha esetleg nem jön be a tervünk, akkor is felkel másnap a nap, és a futballistáim is megmaradnak olyan remek sportembereknek, amilyenek addig is voltak, és a karrierjükben sem következik be semmilyen törés. Az egész éves teljesítményük következménye az, hogy a – bajnok Puskás Akadémiát leszámítva – mi kerültünk ebbe a helyzetbe, nem pedig a többi tizenhét csapat valamelyike. Bajnoki döntőt játszhatunk, mert nekünk ez a döntő. Szeretem az ilyen meccseket, a csapat is, úgyhogy állunk elébe. És ki merem jelenteni: meg fogjuk nyerni!

Pedig idegenben lép fel a Kisvárda, ráadásul a háromból két eredmény (tehát a döntetlen is) a Balmazújvárosnak kedvez. Ezen tények ismerete sem csökkenti az elszántságot?

– Idegenben is képesek vagyunk úgy futballozni, mint hazai környezetben, az pedig még jó is nekünk, hogy csak a győzelem jelenti az üdvösséget, hiszen így tudat alatt sem játszhatunk döntetlenre – így Révész Attila. – Azt azonban szögezzük le, nemes, általunk nagyon tisztelt ellenféllel szemben vívhatjuk meg ezt a mérkőzést. A Balmazújváros régóta együtt játszó, összeszokott csapat, amelynek jó az erőnléte és magas a győzelmi képessége. A kerettel együtt dolgozó edző, Feczkó Tamás ugyancsak az állandóságot képviseli. Nehogy félre értse valaki a hasonlatot, de a Balmazújváros ebben az összevetésben az Atlético Madrid, amely harcosságával sokszor gondot okoz a Real Madridnak. A képességek és a tudás alapján azonban mi inkább a Real vagyunk, és ha a Balmaz jellemvonásait is magunkra tudjuk ölteni, akkor felülkerekedhetünk. De mint már mondtam, bízom a csapatban, és győzni fogunk!

A Kisvárda a tavaszi szezonban, idegenben csak Cigándon tudott nyerni, április 9-én. Ha megszakad ez a két hónapos sorozat, akkor valami egészen nagy fieszta veheti kezdetét!

Eljött a búcsú ideje

„Nagy valószínűséggel a hétvégén számomra egy korszak lezárul. Rengeteget kaptam tőletek, de talán sikerült valamit adni is. Itt van pár, számomra feledhetetlen pillanat. Csak a Várda! Köszönök mindent!”

Erős Gábor – aki hivatalosan még a várdai csapat kapitánya – tette közzé ezt a bejegyzést a Facebookon péntek délelőtt, és mellékelt hozzá egy videót a kisvárdai színekben elért góljaiból csemegézve. A tavasszal a szakmai stábot erősítő sportember szavai beszédesek, valószínűleg pályafutása utolsó mérkőzése következik. Merthogy Erős Gábor helyet kap a Balmazújvárosra utazó játékoskeretben. Micsoda slusszpoén lenne, ha csereként beszállva…

