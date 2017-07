Kisvárda Master Good – Ez már a végleges hazatérés

A múlt hét pénteken, vagyis június 30-án lejárt a télen kötött szerződése a Kisvárda Master Good NB II-es csapatánál Horváth Adriánnak, akivel egyelőre nem hosszabbított a vezetőség, így ki is hagyta a hétvégi, DVSC elleni edzőmérkőzést (0–3). Szintén nem találkozhattunk Szabó Péter nevével, az ő sorsa élő szerződése ellenére is bizonytalan volt, most úgy tűnik, hogy távozhat.

A télen Ceglédre kölcsönadott játékosok közül Tihanyi Olivér újra nevelőegyesületéhez, a Haladáshoz tartozik, míg Karacs Péter Mosonmagyaróváron folytatja pályafutását. A legutóbbi bajnokságban tíz találattal, Gosztonyi Andrással holtversenyben a házi góllövőlista élén végzett Rajczi Péterről sokáig az a hír járta, hogy az NB II-be feljutott ETO FC Győr játékosa lesz, de a 36 esztendős támadó végül szűkebb pátriájába igazolt, és az NB III-as Kaposvári Rákóczi játékosa lett ismét. Onnan is érkezett Várdára két évvel ezelőtt a válogatottban tizenegy meccsen háromszor eredményes korábbi Újpest-csatár.

Hétfőn fiatal kapus kapcsolódott be az edzésmunkába, az 1998-as születésű Zöldesi Illést tesztelik a várdaiak. A 19 éves játékos Nyíregyházán született, pályafutása is a szabolcsi megyeszékhelyen kezdődött, majd 2013-ban Győrbe, 2014-ben Diósgyőrbe, tavaly pedig a Videotonhoz került, ahol 12 mérkőzésen jutott szóhoz a klub második számú, NB III-as csapatában. A kapus, aki 2015-ben az U18-as válogatottban is bemutatkozott Csehország ellen, kölcsönben érkezhetne Kisvárdára.

